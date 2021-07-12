再駁CY倡開發郊野公園　林鄭指別幻想太易：咁有吸引力一早做咗

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-12 11:40

全國政協副主席、前特首梁振英早前重提開發郊野公園邊陲建屋，現任特首林鄭月娥曾反駁現屆政府重視長遠規劃，更將梁振英貶作「KOL」。林鄭月娥今早（12日）在電台節目再被問到會否考慮發展郊野公園邊陲時，直指：「老實講，如果郊野公園或郊野公園邊陲咁有吸引力，應該一早做咗啦」。 林鄭稱，郊野公園邊陲不是短期方案，程序上比其他土地開發程序更難，又指政府曾在將軍澳擴建堆填區時考慮過此方案，當時連建制派亦反對，因為不要幻想很容易做到，雖不排除香港終有一日會考慮此方案，但她現在有其他方案在手上。

指房協研究亦無從入手

林鄭月娥在電台節目表示，政府內部本身對開發郊野公園邊陲「好有保留」，上屆政府在任期尾段才找房屋協會研究，她當時已辭任政務司長競選特首。林鄭稱據其了解，房協已完成的相關工作不多，因為房協本身不熟悉這類研究工作，亦無從入手。

梁振英早前稱，經專業人士評估後，只需用大欖郊野公園邊陲70公頃土地（深藍色範圍）就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位，另可建1千多人的低密度長者獨立住宿單位（墨綠色範圍）。（梁振英Facebook圖片）

林鄭認同搬遷葵涌貨櫃碼頭 惟想不到遷往何方

對於有建議將葵涌貨櫃碼頭搬遷，騰出土地用作發展房屋，林鄭回應指，「葵涌有地」的說法不是太正確，因需要預留土地供物流、海運的輔助土地，她曾檢視此選項，但香港的海運業分別涉及手握土地的營運者，如改變土地用途對他們很有吸引力，但其餘負責航班的業界則擔心受影響，而且本港物流業的十多萬人亦會受影響。

林鄭承認，香港從貨物吞吐量方面沒有太大成長空間，而且粵港澳大灣區內有很多港口，故近年轉為高增值海運，亦有政策作提升。她認同搬遷葵涌貨櫃碼頭合理，但要思考搬到哪裡，她曾考慮屬內地珠海管轄的桂山島，但基於內地對填海的環保要求很高，「無理由在人哋地方嬲打主意嘛。」本港方面，林鄭指西貢、大埔不能填海，即使是她計劃的「明日大嶼」亦不足以容納碼頭，否則會改變原本的計劃。

▼林鄭在施政報告提出明日大嶼計劃，在山嶼山對開交椅洲一帶填海造地▼

施政報告作主題式諮詢

林鄭月娥10月公布任內最後一份施政報告，正展開諮詢，她表示所有以前的諮詢方式都會繼續，例如網上、facebook、電郵、諮詢立法會、商會等團體，但亦會舉行主題式的諮詢，如有關環保的諮詢會，就算已出席商界諮詢會的人士亦可參加。她又指，將與香港電台合作，讓市民以抽籤之類的方式參與公眾諮詢活動。