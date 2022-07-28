梁熙：朋友去年墮「微信女」騙局損失數萬元　促加強執法

俗稱「微信女」等網絡唱高散貨金融騙案日益猖狂。民建聯立法會議員梁熙於Facebook發文，指今日（28日）聯同黨內其他議員與證監會領導層交流，提到自己亦有朋友曾墮入「微信女」圏套，促請證監會加強執法。



民建聯立法會議員梁熙今日與證監會領導層會面，促加強監控「微信女」騙局。（梁熙Facebook圖片）

梁熙表示，大眾熟知的「微信女」等投資騙局愈來愈多，受害人往往眾多，而且年紀較大，他更透露有朋友去年曾墮入「微信女」圏套，損失數萬元，是多年工作的血汗錢，提醒投資者提高警覺，要了解有關風險，有懷疑就要求助。

去年12月，人稱「幟哥」的龍皇集團創辦人黃永幟被捕，市傳涉及「微信女」騙局。去年6月黃永幟於7日內四度「沽貨」逾4,000萬股，套現逾8,600萬元，其後被發現沽貨前夕將股份轉移到涉及「微信女」而被調查的證券行。

證監會承諾加強執法 6項跡象警剔中介

證監會向梁熙承諾將會加強公眾教育，同時會就一些有異常交易，例如股價急升﹑急跌的公司，主動展開調查，有需要會邀請警方加入，以及搜查可疑場所。財經事務及庫務局局長許正宇早前表示，證監會於過去兩年打擊社交媒體「唱高散貨」騙案，已凍結逾132個帳戶，涉及金額達14億元。

證監會去年亦曾向中介機構發出通函，詳細列明6項投資騙局的預警跡象，提醒若下列預警跡象個別或同時存在，須加倍小心，或出現潛在唱高散貨騙局。