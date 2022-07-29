拆局︱新政府重提郊園建屋　推翻林鄭土地大辯論　高球場可翻案？

新政府視土地房屋問題為重中之重，財政司司長陳茂波近日重提在郊野公園邊陲地帶建屋，擬於大欖隧道西南面用地建公營房屋，提供3.5萬個單位，可縮短公屋輪候時間至5年內。

在郊野公園邊陲地帶建屋，源於梁振英任特首期間的建議，當時政府委託房協研究兩個邊陲地帶建屋的可行性，其中一個便是大欖隧道附近，但林鄭月娥「土地大辯論」後由於支持度低而放棄，連原先的研究亦一併叫停。

政府換屆未夠一個月，陳茂波即推翻前朝決定，郊園邊陲建屋命運可謂「翻轉再翻轉」，有一直支持在大欖郊園邊陲起樓的「梁粉」認為，「遲到好過無到」，未來應更多開發郊園邊陲，增加房屋供應。但亦有人批評政府此舉顯示對民意的不重視，擔心按此邏輯，就連政府承諾局部收回的粉嶺高爾夫球場，未來發展都存在變數。



林鄭曾反駁：有咁易一早做咗啦

梁振英於2017年任內最後一份《施政報告》提出，委託房協就開發大欖及馬鞍山郊野公園邊陲地帶做可行性研究，項目包括興建居屋和老人院舍。到林鄭月娥上任後，2018年啟動為期5個月的「土地大辯論」，最終在18個選項中選取8個優先選項，報告獲政府採納。郊野公園邊陲地帶的選項，由於支持度較低遭到擱置，原先房協未完成的研究亦被叫停。

不過，「土地大辯論」諮詢過程受到建制派詬病，例如問卷形式被指似「點心紙」，市民無從了解各選項的實際情況及優劣，結果有欠科學，因此建制內部一直醞釀推翻「土地大辯論」部份結果。

至去年4、5月起，梁振英重提在大欖郊野公園邊陲地帶建屋，稱只需用70公頃土地就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位。林鄭月娥其後隔空反駁指，開發郊園邊陲，程序上比其他土地更難，「如果郊野公園或郊野公園邊陲咁有吸引力，應該一早做咗啦」，更稱房協的研究工作本身亦無從入手，叫停是「德政」。

如今新政府上任未足一個月，口徑即有變化。須知道，陳茂波早在梁振英政府中，已先後擔任發展局局長及財政司司長，歷仕三朝，對政府覓地、房屋政策有豐富經驗，這些政策上的「輕口風」，不可能毫無根據。李家超上任後，銳意加快建屋速度及土地開發，成立「土地及房屋供應統籌組」更新政府工作計劃，重新考慮開發郊野公園邊陲，很可能是「新人事、新作風」下的其中一項政策轉向。

林健鋒歡迎：顯示政府有新思維

經民聯副主席、行政會議成員林健鋒歡迎財爺建議，認為這反映新政府的新思維。他指，過去幾年本港的房屋供應緊張，加上政府早年沒有積極將生地轉化為熟地，令香港未來的土地房屋供應面臨艱巨挑戰，個人一直要求政府研究發展綠化地帶，開拓土地資源。他強調，這並非指一些具有高保育價值的郊野公園，而是鄰近市區、現時多為荒廢狀態的低價值綠化地帶。

他提到，過往「見縫插針」式規劃引起不少問題，將來規劃「北部都會區」時，應為發展土地房屋拆牆鬆綁，在保護郊野公園前提下，發展生態價值不高、鄰近「熟地」的邊陲綠化地帶；將新界地積比增加至同九龍區看齊。林健鋒指，政府亦要重新檢視沙嶺殯葬城等項目，在規劃上顧及內地及香港的長遠及整體發展需要。

民建聯發展事務發言人劉國勳回覆筆者指，土地開發理應多管齊下，「郊野公園」範圍自曾蔭權年代起只加不減，但成熟的政府應該實事求是地研究有什麼地方值得發展。他指，當日「土地大辯論」的形式有一定局限：「公眾可能一聽到『郊野公園』四個字，就以為是一片綠油油的地帶，所以就反對，但其實並不一定，可能一些地點本身沒什麼生態價值。」他認為棕地發展始終要顧及棕土作業的重置，但郊野公園邊陲用地大都無人使用，發展起來可以更快。

劉炳章：各區都應開發郊園邊陲地

一直主張在大欖郊園邊陲建屋的全國政協委員劉炳章亦表示，支持陳茂波的建議，認為「遲到好過無到」，政府早應多管齊下增加土地供應，特別是發展生態價值低的郊園邊地帶。本身是測量師的劉炳章指，大欖選址鄰近三號幹線、西鐵錦上路站，交通方便，他曾與其他專業人士做實地研究，大欖郊園邊陲地約170公頃，倘當中60公頃用作建屋，已可建2.5萬個單位，亦可興建安老院等設施，認為政府手握大量資源，應儘快推展。

對於陳茂波稱非有意「大搞」郊野公園，劉炳章指，全港有40%土地為郊野公園，世上罕見，認為全港各區都應該開發生態價值低的郊園邊陲地。

林鄭月娥與李家超。（資料圖片）

高球場發展遭地區力量阻撓岌岌可危

但這亦衍生另一個疑問：「土地大辯論」另一個重點爭議選項，即佔地逾170公頃的粉嶺高爾夫球場，主要觸動商界及高球界的利益。當時在民主派及民間團體力推之下，政府最終節衷同意收回粉錦公路以東32公頃用地，計劃於2023年用地歸還政府後，展開土地平整工程配合日後的公營房屋發展。

既然政府有意推翻「土地大辯論」結果，在政治上，亦難免令人擔心高球場發展會否也步上後塵，發展建議被輕易推翻？政府較早前向區議會正式提交文件，建議用粉嶺高球場32公頃土地中的9.54公頃作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘逾六成用地則劃作保育區域。不過北區區議會在6月中旬通過議案，表明反對粉嶺高球場局部發展，要求先改善社區配套及交通擠塞問題。劉國勳當時表示認同區議會意見，認為城規會應重新考慮，暫停有關申請，並建議政府連同整個「北部都會區」再重新規劃。

劉國勳：粉嶺高球場發展有需要重新研究

劉國勳向筆者表示，政府任何政策都不可能「一本通書睇到老」，在不同環境下要有所變化，在粉嶺高球場爭議期間，還未有「北部都會區」的概念，但如今情況有變，發展時需要基建先行，政府理應整全規劃，重新研究相關範圍的發展模式。「先不說新政府上任，就算是未換屆前，林鄭月娥自己也說過對新界北『更新了一些看法』吧？」因此他認為粉嶺高球場發展有需要重新整全研究。

一名擁有高球場會籍的政界人士表示，高球會過去確實予人「權貴」形象，但他指被收回的「舊場」是「小型原始森林」，當中有明朝文物、具保育價值的動物群如飛蛾和蝙蝠，無理由用「永久破壞性」的方法處理，而且地區交通亦難以負擔。

陳劍青：如同「玩市民一鑊」

本土研究社成員陳劍青則指，開發郊野公園邊陲地早在2013年陳茂波任發展局局長期間已經提出，其後上屆政府擱置，現任特首李家超上任前也未有改變態度，但現時上任不夠一個月政府就有如此大的立場變化，認為在整個過程中，似乎民意在土地發展的過程中未得到重視，當日諮詢形式就算再不濟，起碼有個公眾參與過程，但最終變成一種「形而上的討論」。

他質疑：「其實城市發展到最後用家都是廣大市民，如果有民意基礎的建議不做，做一些大家不想要的選項，如此『玩市民一鑊』，日後如何取信民呢？」長春社公共事務經理吳希近日亦指，不開發郊野公園是「土地大辯論」共識，但坊間仍有聲音要求發展，擔心方案死灰復燃。

發展局：不排除任何增加土地供應選項

發展局回覆查詢時表示，新一屆政府正全力以赴、多管齊下，全方位尋求能增加土地供應的方法，冀能盡快紓緩基層市民的生活環境，現時政府正進行新一輪綠化地帶用地檢討，「但不排除其他任何有助增加土地供應的選項。」