陳茂波稱或需發展郊野公園邊陲地　環團批製造郊野與住屋對立假象

財政司司長陳茂波接受傳媒訪問時提出，政府或可能發展郊野公園邊陲地帶興建房屋，綠色和平批評有關說法是「試水溫」，有違社會對保衛郊野公園的共識，更意圖製造郊野與住屋對立的假象。



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早於梁振英任特首的時期，他提出香港應發展郊野公園邊陲地帶建屋，並直接委托房協展開相關研究。不過，林鄭月娥上任後，於2018年的「土地大辯論」中，開發郊野公園邊陲地帶選項未獲大多數市民支持，政府接納土地供應專責小組的報告後，亦已表明不會尋求改變郊野公園邊陲地帶用途。

不過，政府似有新方向，陳茂波在《南華早報》一連數天刊出的專訪中，今日的篇幅特別提及「不排除發展郊野公園邊陲地帶興建房屋」，又指這樣相信有助紓緩可負擔住宅長期短缺的問題，換言之可能是用作興建資助出售房屋等項目。

綠色和平強調，「邊陲」地帶「並不存在」，因為根據《郊野公園條例》，郊野公園界線非常清晰，所謂「邊陲」亦是在郊野公園範圍以內，與開發郊野公園無異。他們擔憂，不良先例一開，郊野公園恐會被逐漸蠶食，對生態造成無可逆轉的破壞。

綠色和平重申，香港從不缺地，只是政府一直未有善用和規劃逾千公頃棕地，當中不少是交通方便兼備高發展潛力，惟政府兩期棕地研究中，僅物色了47公頃作可行性研究。綠色和平促請政府應善用現有土地資源，優先規劃棕地。