公僕流失︱楊何蓓茵認為移民潮屬間接因素　哪有打工對老闆不忠？

撰文：文維廣
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公務員上年度辭職人數創回歸新高，公務員事務局局長楊何蓓茵接受報章專訪時，承認公務員流失率上升，移民是其中一個因素，但強調「不是說公務員多人移民」，而是整體多人移民時，私人市場找人「填位」就出現爭相搶人才。她說現時未至於處理有困難，表明「不將就」降低要求請人，相信公務員薪酬仍具吸引力，對此有信心。
楊何蓓茵指，未來工作目標「重中之重」會放在公務員培訓，尤其是有關國情及國家事務的培訓，強調公務員不應只是「一份工」，對國家和特區政府忠誠是基本要求。

公務員薪酬吸引：一出手就吸光最好人才

楊何蓓茵認為，疫情和學生人數下跌都是影響公務員招聘的因素，舉例海外人士未能來港和欠缺資訊，的確嚴重影響招聘。另外，香港整體學生人數逐年下跌，政府要思考如何在畢業生中「搶人」。

上年度投考政務主任（AO）的人數大減，楊何蓓茵則指不會降低聘請要求，只會聘請最好的求職者，相信公務員薪酬仍具吸引力，又指有業界向她反映公務員薪酬非常吸引，甚至政府一出手請人就「吸光業界最好的人才」。

不同晉升階段都有國情培訓　須赴內地學習

楊何蓓茵指，公務員對特區政府和國家忠誠是基本要求：「哪個人打工可以對自己老闆不忠誠？」她說，如果公務員若欠缺忠誠，不了解國家發展，對「一國兩制」的憲制秩序理解不透徹，未能釐清香港的定位，即使專業能力再高，也不可能提升香港至另一台階。

她提到，政府對新入職公務員的要求提高，今年7月1日起，所有新入職公務員須在三年的試用期內完成基礎培訓，培訓內容包括國情、「一國兩制」概念及《港區國安法》等。她稱，若完成基礎培訓和試用期，大學畢業要求職系的公務員，未能在三年內完成進階課程，內容圍繞較深層次的「一國兩制」、國情、香港重要事項等，會對升遷有影響。

楊何蓓茵指，現職公務員在不同晉升階段，都有相應國家事務的培訓，包括要到內地接受為期5至10日培訓。國家行政學院有為首長級公務員設計不同課程，並安排到不同省市參觀，參考內地地方政府解決不同挑戰的方法。

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