孫東：政府有措施支援科研轉化　邱達根倡設KPI評估成效

創新科技及工業局局長孫東今（30日）出席科創論壇，指「十四五」規劃明確支持香港發展成國際創科中心，政府在2014年推出大學科技初創企業資助計劃，支援大學將研發成果商品化，生產力促進局也在東莞和深圳成立諮詢公司，為大灣區的企業提供綜合支援服務。

立法會科技創新界議員邱達根則認為，要加強大學與科技園及數碼港等合作，增加科研項目成功商品化的可能。



論壇在科技大學舉行，主題是如何將科研成果轉化為應用，繼而發展成獨角獸企業。邱達根認為，政府透過創新及科技基金批出科研經費，必須確保資助的項目可以在國際上競爭，評估商業價值時應容許私營公司參與。他說支援業界發展是好事，但公帑要用得其所，建議設立關鍵績效指標（KPI），評估創新及科技基金批出科研項目的成效。