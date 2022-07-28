科技園夥建造業議會推創科配對　助業界提升工業安全及生產力

香港科技園聯同建造業議會推出「 The ConTech Accelerator」建築科技加速器計劃 ，為承建商及初創企業提供商業配對，鼓勵利用創新科技對症下藥，提升建造業安全、生産力及環保建造。



建造業議會指，業界面臨不少「痛點」，包括密閉空間工作環境人手短缺、高空工作意外頻生等，冀集思廣益後，可透過創新科技解決困況。



香港科技園公司行政總裁黃克強（左）及建造業議會執行總監鄭定寧（右）。（陳淑霞攝）

建造業議會執行總監鄭定寧表示，業界現存痛點及挑戰眾多，20間參與計劃的承建商暫已提供近百個「痛點」，供配對之用，他提到，近日有不少工業事故涉及高空工作，人工智能技術及警報系統等或可有效偵測及預防意外發生；綠色建材方面，亦可於地盤試行以人工智能機械，自動篩選可回收廢物，減堆填區壓力。此外，創新科技亦可助解決個別工種人力短缺問題，包括密閉空間的人手分配。

他形容，今次建造業議會及科技園如同「媒人」，聯繫業界及創新科技專才，盼促進跨界別合作。鄭定寧續說，政府已向「建造業創新及科技基金」（CITF)注資12億元，業界亦可同時申請CITF及議會的研發基金。

過往10年間工業意外導致死亡個案數字一直維持每年約20宗，未見下跌趨勢。(資料圖片)

香港科技園公司行政總裁黃克強引述國家主席習近平上月30日到訪時指，國家強盛需發展科技，並支持香港成為國際創新科技中心，黃克強續說，「單單只係創新係唔夠嘅，都要有應用」，建造業是本港經濟支柱，未來每年工程量數以千元億計，正好可借助創新科技，提升生產力。

「 The ConTech Accelerator」建築科技加速器計劃今日啓動，安樂工程集團、其士建築、金門建築等20間承建商參與其中，並將與科技初創及企業配對，共同制定可行的建築科技，並在不同工地及物業場景下測試應用，料於今年12月可於技術試點進行測試。