臨時失業支援｜計劃未聯絡所有覆檢申請人　顏汶羽質疑有甩漏

民建聯立法會議員顏汶羽今日（31日）表示，知悉仍有少量「臨時失業支援」計劃的申請者在申請覆檢，至今仍未獲政府聯繫，但政府新聞公告出計劃所有的審批和覆檢申請工作已完成，熱線及電子郵箱亦均停止運作。顏汶羽質疑計劃承辦商有「甩漏」，要求政府妥善處理。



「臨時失業支援」計劃總共收到47萬宗申請，獲批資助的申請人達35萬，超出原本預算的30萬，總資助額35億元。

顏汶羽指，計劃申請及審批數字都遠超預期，反映政府當局低估了失業情況，且經濟尚未完全復甦。他指，疫情令企業傾向採用自動化及機械化的操作，以減少病毒感染及傳播風險，自助收銀機、手機點餐應用程式和智能送餐系統等自動化操作被大規模應用，導致零售、餐飲及酒店等服務行業對人手需求下降，基層工作崗位隨之大幅減少。

他又指，疫情對勞動市場的衝擊屬中短期影響，惟科技帶來深遠影響。他建議政府盡快研究一套「失業援助金」制度，鞏固基層勞工的「安全網」，同時建議政府加強人才培訓及僱員再培訓，令基層員工可以轉型升級，藉此預防結構性失業。