吳秋北盼工作組做出實際成績　顏汶羽：司長帶領有效強化治理能力

特首李家超今早（6日）首次出席立法會答問會，宣布成立4個工作小組，處理跨代貧窮、地區事務、土地房屋及公屋供應問題。行會成員、工聯會會長吳秋北指，新一屆政府增設副司長，加強協調及統籌，工聯會對此做法表示歡迎，期望工作小組做出實質成績，讓市民有更多獲得感、幸福感。

民建聯立法會議員顏汶羽對四個工作小組寄予厚望，相信由司級官員親自帶領有效強化治理能力，制度善用了副司長的角色去分擔並加快司長工作，但認為設立小組只是第一步，最重要是為各項政策範疇設立關鍵績效指標(KPI)，客觀量度工作成效。



▼李家超首次出席立法會答問會▼



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工聯會立法會議員陸頌雄認為，李家超有誠意溝通，展示施政新風。他非常歡迎設立地區事項統籌工作組，提到過往政府不夠重視地區事項，令很多小問題無法解決，影響民生，若能在地區層面迅速回應市民需要，相信對建立政府威信有很大幫助。

民建聯立法會議員周浩鼎形容李家超「開咗個好頭」，特別是宣布每月舉辦前廳交流會，有助加深及推進行政立法關係，亦非常歡迎成立4個工作小組及特首政策組。該黨議員鄭泳舜希望工作小組在「告別劏房」及協助劏房戶上樓方面有更多交代。