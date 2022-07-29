臨時失業支援三成覆檢仍不獲批　工聯權委批覆檢不認真

政府推出「臨時失業支援」計劃幫助受疫情影響的失業工人，當中約10萬人不獲批，引起大量投訴。工聯會權益委員會為2,345名求助者跟進覆檢，今日（29日）公布結果，約七成個案成功覆檢，三成仍不獲批。該會批評政府在審批時存在疏漏，包括審批標準不一等。該會主任丘燿誠表示，有很多個案應合乎資格，卻原因不明仍複檢失敗，亦有工友被政府人員「暗寸」，更有人只因銀行戶口轉賬出問題，而被撤銷援助金撥款。



工聯會為求助者進行「臨時失業支援」計劃覆檢，並將個案轉介至政策創新與統等辦事處（創新辦）。做餐飲業的陳先生指出，第一次申請時，因被指入息超過三萬而不獲批。當時公司補發四千元津貼，但加上月薪仍不超過三萬，不明白為什麼不符合資格。在覆檢時，因無聽電話就喪失資格，質疑政府根本無認真處理覆檢程序。

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工聯會權益委員會副主任、立法會議員鄧家彪指出，有工友本來申請獲批，但轉賬援助金時銀行方面有障礙，結果被通知因戶口轉賬問題直接取消援助金，「政府唔溝通，唔諗方法，就即刻取消。」

丘燿誠指，失業援助計劃原意很好，幫到有需要的人，遺憾是執行上仍有不少進步空間，例如審批緩慢，標準不一，拒絕申請原因不明，專人聯絡很敷衍等。

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鄧家彪指出，臨時失業支援計劃申請反應熱烈，反映本港僱員在失業保障層面支援薄弱，現有失業綜援因為申領手續及條件嚴苛，促請政府借盡快開展長遠失業保障機制的研究，落實以民為本，為市民做實事的政府施政理念。