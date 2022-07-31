上任一個月　李家超談感受：傲慢只會止步不前　香港不能吃老本

特首李家超上任一個月，他在《紫荊》雜誌撰文表示，有三點深刻感受，分別是任重道遠、萬眾一心，以及未來可期。他指，香港始終要聚焦發展，傲慢只會止步不前，香港不能吃老本，更沒有資本吃老本，「我們要急起直追，把錯過的補回來，把失去的追回來，把握機遇，乘勢而上。」



稱絕不自負驕傲 必迎難而上

李家超指，國家主席習近平的重要講話充分反映對香港的關心、重視與支持，以及國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持與肯定，具有重要的里程碑意義；他提出的「四個必須」及「四點希望」，為特區政府未來施政提供了重要指導。

他又指，政府團隊在「七一」就職後兩星期，已就一些急切問題開展了實質工作，包括成立「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」等，以及開啟首次立法會前廳交流會。

李家超強調，要發揮好國家「十四五」規劃綱要中賦予香港的「八大中心」的角色，以創新驅動發展，壯大實體經濟根基，主動發掘粵港澳大灣區及北部都會區發展的機遇。他指，香港回歸25年經歷了風風雨雨，無論經受多嚴峻的考驗和挑戰，香港都能憑藉自身優勢及國家的堅強後盾一一戰勝，「對於過往的成績，我們絕不自負驕傲；對於未來的挑戰，我們必定迎難而上。香港要浴火重生，『行而不輟，未來可期』，這句話正正是這個城市的真實寫照。」