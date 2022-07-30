李家超訪深水埗︱2句鐘探劏房、長者　老舖店東讚親民「傾到計」

特首李家超今早（30日）在政務司司長陳國基陪同下落區，探訪深水埗基層家庭及商戶。他先到深水埗荔枝角道一幢舊樓，探訪一對居於劏戶的母子，他說這個即將升讀中二的李同學讀書很勤力，未來希望加入政府服務社會，也熱愛拉小提琴，但礙於經濟負擔，一直未有考級，陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」會支援這些個案。

李家超其後在民建聯區議員陪同下，到訪多間商舖及老字號，有商戶大讚李家超「平民化」、無官僚作風，又「傾到計」，非常欣賞他。有人則希望盡快通關，尤其是與內地，李家超亦都一一答應。李最後與長者、少數族裔等見面，他指在深水埗逗留約2小時，與市民談及房屋、治安及環境等問題，對撰寫《施政報告》大有幫助。



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李家超探劏房中二生：佢未來希望入政府

李家超探訪劏房戶期間，向李同學的媽媽介紹了「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，他轉述對方表明支持和鼓舞。李家超也說，政府知道社會關注房屋問題，已經成立兩個工作組跟進，希望盡快做出成績。

上樓前，理大時裝及紡織學院副院長簡志偉，則向李家超介紹「三無」舊樓的防疫措施，包括在門柄加設由3D打印製成的防病毒保護套。簡其後引述李家超指，未來有意透過18區關愛隊在各區加設門柄保護套。

商戶讚親民「傾到計」 儘快通關獲應允

其後李家超到訪北河街多間商舖，包括有180年歷史的「新藝城」雨傘店及老字號「梁記醬園」等。「新藝城」老闆邱先生大讚李家超「平民化」、無官僚作風，又「傾到計」，非常欣賞他，又向記者透露，向李家超表示希望香港安定，「年輕人唔好搞咁多動作」，李家超則回應指會保持香港安定繁榮。

「梁記醬園」老闆則希望通關，尤其是與內地通關，李家超答應他會盡快。李先生形容李家超親民，認為他未來應多落區。李家超會見傳媒時則表示，商戶向他反映了改善環境的建議，探訪逾百年歷史的店舖令他感受到溫情。

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助脫跨代貧窮詳情8月公布 2,000名額可增加

李家超最後到訪深水埔街坊福利會長者鄰舍中心，與長者玩數字遊戲牌，並與30多名地區人士、學生、教師及少數族裔代表會面，討論治安、防火及環境清潔等地區問題。

對於有指「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」的名額過少，只有2,000個，李家超表示，計劃希望精準幫助居於劏房初中學生，用心為每一個學生設計成長計劃，2,000名學生只是開始，未來可優化計劃的範圍、人數和內容。陳國基則說，目前計劃進度良好，8月開始會逐步公布詳情，而計劃的名額會因應實施情況適量增加，政府重視尋找有質素的老師，教導參加計劃的學生生涯規劃及理財技巧等。