通關︱李家超：正不斷向內地解釋精準抗疫　朝減少檢疫要求而努力

政府預告將逐步放寬海外入境的檢疫安排，有傳11月是對外開放的「死線」。坊間關注政府是否已「半放棄」與內地通關，政界則要求將隔離設施改為「健康驛站」，供返內地市民於過關前隔離，以取代入住內地的隔離酒店，暫時理順兩地通關問題。

特首李家超表明聽到有關聲音，強調「不斷無間地」與內地溝通，讓對方清晰掌握香港的疫情實況及發展，同時理解香港的疫情管控措施，精準做到須隔離的人有效隔離，其他人可以恢復日常活動。在這個基礎下，尋求減少市民返內地所需的檢疫措施：「係朝住呢個方向去做，方艙醫院點樣可以配合到，當然首先要同內地有個共識，這方面努力緊。」



方艙改健康驛站？李：須首先與內地謀共識

李家超強調，現時每日的確診數字都在攀升，直接影響方艙醫院等隔離設施的使用情況，但當局會同時研究隔離設施「有無可能有啲其他用途」，最終能否作出部分改動，以配合與內地通關的安排，仍須與內地尋求共識。