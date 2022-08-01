第二次前廳交流會8月17日舉行　陳國基帶隊　議員關注民生議題

特首李家超提出每月舉行一次「前廳交流會」，與議員交流，上月13日由李家超親自率領首次交流會。立法會秘書處今日（1日）預告，第二次交流會將於8月17日舉行，由政務司司長陳國基帶領。



狄志遠再提重啟政改 陳凱欣關注「垃圾屋」

秘書處指，下一次立法會前‍廳交流會將於本月17日（星期三）上午10時至上午11時30分舉‍行。是次交流會將由政務司司長陳國基負責帶領，至於其他出席官員的名單，秘書處會盡快通知議員。為方便籌備安排，議員須於本周五（5日）中午12時或之前，示明會否出席上述前廳交流會。

新思維立法會議員狄志遠表示，將於交流會上提出3個重點議題，分別為：要求重啟政改，落實雙普選、要求詳細列明施政報告目標和KPI、老人院和照顧者的福利政策。他指由於上次的交流會時間緊湊，若是次交流會未能詳細討論上述議題，或會考慮將討論以書面形式提交政府作跟進。

議員陳凱欣則指，近年本港出現多宗「垃圾屋」個案，認為是燃眉之急的社會問題，當中涉及消防處、衞生署、社會福利署等部門，需要較多時間處理，不適宜「搬上立法會重點討論」，因此想藉前廳交流會傳遞市民訴求。工聯會立法會議員鄧家彪說，暫時只知道政務司司長陳國基將會出席交流會，屆時希望向政府表達有關房屋、貧窮及地區行政問題。

實政圓桌田北辰表示，剛與家人出發前往溫哥華旅遊過暑假，預計月底才回港，因此未能趕及出席本月交流會。他指，已經3年沒有和家人外遊，也希望趁休會期間陪伴他們，笑言回港後可親身體驗檢視過後的酒店檢疫安排。