李家超：即將公布縮短檢疫安排　與海外及內地通關並不排斥

特首李家超接受《信報》專訪時表示，其中一個即將公布的措施，是縮短檢疫日期減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。他又強調，與海外及內地通關兩方面都要做，互不排斥。



「黃碼」料涉及海外入境人士、密切接觸者

李家超被問到今年11月海外通關的「死線」問題，他回應指香港作為對外開放型社會，保持競爭力其中一個要點是與國際接軌，亦是「一國兩制」下必須做的事，正如國家主席習近平在七一講話所指，香港的獨特優勢正是「背靠祖國、聯繫世界」。

至於與內地通關問題，李家超強調雙方一直保持溝通，會向內地反映本地實況，對方亦提出其關注點。他形容，雙方如要達成任何「連繫」需先建立互信基礎，這不能只顧及自身利益，需要讓內地政府覺得「你不會背叛我的利益，這個很重要」，其次要視乎雙方有何共識，例如現階段同意如何逐步打開方便之門。

李家超表示，港府目前首要研究的，是如何盡快把不同限制減至最低，恢復正常社會經濟活動，重拾競爭力。他表明，其中一個即將公布的措施，是縮短檢疫日期，但縮短多少天有待跟醫務衞生局、醫管局審視各方數據後再作決定。

政府有意為「安心出行」加設「紅黃碼」，據了解最快8月初推行。李家超在訪問中回應指，確診者會受「紅碼」限制，不但要佩戴電子手環，亦不可以離開指定處所；至於「黃碼」，李家超舉例指，海外入境人士、密切接觸者等都存在一定風險，應受「黃碼」限制，不能進入一些高風險場所。李家超形容，其防疫政策目標是以最小代價，換取最大效果，做得精準避免「一刀切」。

另一邊廂，創新科技及工業局局長孫東接受《大公報》訪問，指「紅黃碼」制度需要在科技層面上繼續優化，如果要將隔離的天數減少，就離不開科技手段，「例如回來之後怎樣通過電子技術，以減少人工填寫的程序等。」