七人欖球賽11月復辦　體育專員：運動員需每日檢測　不會走入社區

香港國際七人欖球賽將於11月復辦，立法會選委界議員林琳今日（1日）表示，欖球總會向她透露將承包一間檢疫酒店讓運動員隔離，相信屆時運動員要以「氣泡」形式，乘車往返指定地點訓練，減少外間接觸。

體育專員楊德強表示，不同隊伍運動員登機來港前及抵港後，在機場都要接受檢測，如取得陰性證明他們會獲安排專車到一間檢疫酒店；與一般旅客要入住酒店7日的安排不同，運動員會每天接受核酸檢測，持陰性結果後可以點對點方式，外出訓練或比賽。



觀眾席位置不可進食

楊德強在電台節目表示，這類運動員來港是為比賽而非走入社區，形容有關安排是在安全及可控環境下進行，運動員不會與酒店以外人士或觀眾接觸。

他又說，目前球場入座率限制為85%，大球場每日入場人數為3萬多人；就場內的飲食安排亦已有規定，他說觀眾席人士可在座位補充水份。被問及是否可以在場內售賣啤酒，他回應說無限制某一飲品，但觀眾席位置不可進食，場內會有指定地點售賣食物。

楊德強說，欖球總會屆時會派員提醒在場觀眾在飲食後要戴回口罩，不聽從勸喻可被要求離場。他說以往的七人欖球賽有如嘉年華，採取有關措施是為了舉辦國際賽事與防疫需要間取平衡。