七人欖球賽11月初回歸　港府趁機辦國際金融論壇　邀商界高層來港

港府擬於今年11月初復辦已五度延期的香港國際七人欖球賽（Rugby 7），期間將舉辦最高級別的國際金融論壇，廣邀環球及內地金融機構高層來港，觀賽之餘順道展開交流。香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，欖總非常樂見有關消息，有信心能夠在八個月後舉辦精彩賽事。他又提到，相信香港七欖可以成為商界的催化劑，「畢竟香港七欖是世界上獨一無二宣傳香港的工具。」



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疫情影響五度延期 冀11月4至6日舉行

受疫情影響，香港七欖五度延期，欖總早前更告急指，已虧損兩億，現終於迎來復辦曙光。麥偉彬指，賽事將於11月4日至6日舉行，期間能夠為香港招待環球及內地金融機構的最層人員，消息令人振奮。

他提到，香港七欖在香港體育版圖上已扎根超過45年，也被廣泛認為是世界首屈一指的商務招待活動之一，每年為香港創造就業機會，也帶來數億元收入。

麥偉彬認為，本港的疫苗接種速度很快，通過與國際欖球理事會（World Rugby）和相關政府部門的緊密合作，並參照全球多個專業體育賽事所建立的抗疫標準，「我們有信心能夠在八個月後舉辦一場精彩的賽事。」他亦相信11月回歸的香港七欖，可以成為商界的催化劑，「畢竟，香港七欖是世界上獨一無二宣傳香港的工具。」

陳茂波：邀請金融高層來港觀賽交流

財政司司長陳茂波在港台電視節目《盤點政策》中表示，預算案中增加撥款給投資推廣署及旅發局，進行海外推廣，希望疫情後可吸引更多人來港。他透露，打算利用在11月舉行的香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，預料規模約100-200人，邀請環球及內地金融機構的最高層人員，來港觀看欖球賽及進行對接及交流會，讓他們了解香港情況，而非只依靠媒體資料審視本港形勢。他指，擔心媒體資料不全甚至有誤導，盼透過此行，讓他們看到香港生活及經營環境，有信心加大在港投資。