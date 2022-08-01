八一建軍節︱李家超憶中區軍用碼頭交接：「黑暴」時曾遭挑釁破壞

新上任剛滿一個月的特首李家超今日（1日）於社交平台發文，祝賀中國人民解放軍建軍95周年，提到中區軍用碼頭今首次舉行建軍節升旗禮，為此感到意義深遠，更憶述擔任保安局局長期間的挑戰。



稱有幸見證交接歷史時刻

李家超在帖文提到，今天是「八一」建軍節，留意到駐港部隊首次在中區軍用碼頭舉行建軍節升旗禮。他回想起中區軍用碼頭，是他擔任保安局局長期間，由香港特區政府移交給駐港部隊，移交過程中克服了重重障礙，包括「黑暴」期間被挑釁破壞等，最終碼頭在2020年9月順利移交，「對我來說意義深遠，我有幸見證了這個歷史性時刻，至今仍感無比驕傲。」

他表示，駐港部隊默默守護香港，是特區繁榮穩定的堅實後盾，趁這個特別的日子，向人民解放軍致以最崇高的敬意，並向駐港部隊致以最由衷的感謝。