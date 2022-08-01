八一建軍節︱李家超憶中區軍用碼頭交接：「黑暴」時曾遭挑釁破壞
撰文：文睿
出版：更新：
新上任剛滿一個月的特首李家超今日（1日）於社交平台發文，祝賀中國人民解放軍建軍95周年，提到中區軍用碼頭今首次舉行建軍節升旗禮，為此感到意義深遠，更憶述擔任保安局局長期間的挑戰。
稱有幸見證交接歷史時刻
李家超在帖文提到，今天是「八一」建軍節，留意到駐港部隊首次在中區軍用碼頭舉行建軍節升旗禮。他回想起中區軍用碼頭，是他擔任保安局局長期間，由香港特區政府移交給駐港部隊，移交過程中克服了重重障礙，包括「黑暴」期間被挑釁破壞等，最終碼頭在2020年9月順利移交，「對我來說意義深遠，我有幸見證了這個歷史性時刻，至今仍感無比驕傲。」
他表示，駐港部隊默默守護香港，是特區繁榮穩定的堅實後盾，趁這個特別的日子，向人民解放軍致以最崇高的敬意，並向駐港部隊致以最由衷的感謝。
抵港隔離日數｜港府確認縮短隔離日數！李家超：望減旅客回港不便李家超拒用「移民潮」字眼：全球都搶人才 惟異鄉人在外發展有限李家超：即將公布縮短檢疫安排 與海外及內地通關並不排斥上任一個月 李家超談感受：傲慢只會止步不前 香港不能吃老本通關︱李家超：正不斷向內地解釋精準抗疫 朝減少檢疫要求而努力