李家超拒用「移民潮」字眼：全球都搶人才　惟異鄉人在外發展有限

移民是本港近年熱門話題。特首李家超接受《信報》專訪時，卻指不適宜使用「移民潮」形容香港目前情況，作為開放的國際城市，人口「出出入入」是十分正常，更以英國和香港交通作比較，帶出香港的便捷程度遠勝當地，認為只要香港加強自身優勢，深信可以吸引人才回流。



人口進出為歷史普遍現象

李家超表示，不會用「移民潮」字眼討論目前的現象，認為眾人離開香港的原因各有不同，學業、個人發展、家庭背景皆可是推使港人離港的原因。他直言，香港長久以來也有人口出入的現象，回歸前後也經常有人「出出入入」，這源於「香港開放」，而近年的出入數字較以往明顯上升，他則認為與全球正在「搶人才」相關，因此數字波幅較大和離港原因也是可以理解。

對於如何吸引已離港的市民回流發展，李家超認為「做好自己，令香港有吸引力，使大家覺得這裏是生活的好地方」，以創科為例，倘若香港未來創科發展有一定成果，便可吸引港人回流。

指英國生活不便 異鄉人發展空間有限

李家超透露身邊有朋友移居外國後，發現想像與現實存在差距而回流。他以自身例子說明本港交通便捷，「例如你乘搭地鐵，遇着停了服務也有接駁車。我在英國居住一年，等車時看小說，大家知道等車要等45分鐘，我試過小說讀完才發現列車被取消了，沒人通知我。」

他更指，在事業發展上「全世界都知道有glass ceiling（玻璃天花）」，異鄉人在外國發展事業的空間有限、晉升困難，各個地方的生活指數也各有不同，當異鄉人學歷不獲認同時，除影響自身收入，生活質素下降外，更會影響下一代發展。

近年本港因政治環境變化，出現移民現象。（資料圖片）

歡迎尊重「一國兩制」港人回流

李家超引述國家主席習近平七一講話指出，只要尊重「一國兩制」、熱愛香港及遵守包括《基本法》在內的法律，都是建設香港的積極力量，歡迎尊重「一國兩制」的港人回流，笑言「守3個條件這麼簡單而已」。

談到部份港人基於政治環境而離港，李家超回應指，若離港人士以往對「一國兩制」的理解是錯誤或被誤導，需要面對因錯誤而矯正為正確的轉變。他更直言「一國兩制」是由國家所制定的發展政策，在《基本法》中清晰列明，「完全沒有更改」，各個政府機構也須接章行事，因此港人自身須先思考對《基本法》及國家憲法的理解是否正確。