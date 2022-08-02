環境局常秘謝小華持有18單位及9個車位　警隊一哥有幾多疊樓？

根據「第一層指定職位人員」的投資及權益登記冊，環境及生態局常任秘書長兼環保署署長謝小華持有最多物業，共擁有18個工、商、住宅物業和9個車位，大部份住宅單位位於港島，部分自用、部份租出。



擁有第二多物業及車位的是發展局常任秘書長（工務）劉俊傑，他在屯門擁有1個自住單位及車位，在中山有1個自住單位及3個車位，在橫琴擁有一個住宅單位的50%權益，另外在將軍澳擁有1個出租車位。



+ 1

謝少華持有4間公司權益

「第一層級政府人員」每年須登記在香港及香港以外地區的相關投資和權益，登記表要在8月初備妥，供公眾查閲。翻查登記冊，謝小華持有最多物業，共18個物業及9個車位。她在港島有9個住宅物業、1個出租商業物業，及3個車位；於九龍擁有5個住宅單位，及6個車位；在新界擁有1個自用工業單位，部份物業及車位由她與家人共同持有，或由家人共同擁有的公司持有。她另擁有内地1個自用商業物業，及1個英國出租住宅物業。

根據投資及權益登記冊，謝小華申報持有4間私人公司1%或以上的股權，但無利益衝突。

（資料圖片）

鄭鍾偉及妻擁有4單位

此外，特首辦常秘鄭鍾偉共有4個物業， 包括1個新界自住單位、其配偶持有的1個廣東自住物業、其妻擁有的九龍出租商業單位的一半股權，和以「Wai Lin International Co. Ltd」名下擁有的1個九龍商業單位。

三名紀律部隊首長擁有的物業較少，警務處處長蕭澤頤於將軍澳擁有兩個出租住宅單位，其中一個與親人共同擁有；入境處處長區嘉宏與妻子共同擁有港島1個自住單位；海關關長何珮珊擁有港島1個自用住宅單位。

現時政策局常任秘書長之中，有兩人的申報未能查閲，包括第4季上任的發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲，以及7月15日上任的政制及內地事務局常秘傅小慧。