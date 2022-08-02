巡查挖142個衞生黑點　民建聯斥政府部門推卸責任

新一屆政府成立「地區事項統籌工作組」，政務司司長早前決定在8月開展「香港新市容」全港清潔運動。民建聯在7月中隨即展開「全港衞生黑點巡查行動」，立法會議員何俊賢、顏汶羽、鄭泳舜及陳學鋒今（2日）公布調查結果，發現142個衞生黑點，當中九成衞生黑點長期存在於社區。



民建聯建議政府建立「標準運作模式」，杜絕部門互相推御責任的情況，讓主責部門跨部門地承擔相關責任及處理問題。



民建聯公布「全港衞生黑點巡查行動」調查結果。（冼茗慧攝）

長期衞生黑點多 陳學鋒批食環署視若無睹

民建聯在「全港衞生黑點巡查行動」中，發現了142個衞生黑點，當中九龍佔最多，共有68個衞生黑點，其餘香港及新界分別佔有29個和45個衞生黑點。

在142個衞生黑點中，有九成衞生黑點在社區存在最少3個月，常見的衞生問題包括：嚴重的垃圾及發泡膠堆積、污水、裝修建築廢料堆積、棄置電單車、棄置單車、棄置雪櫃、渠道發出惡臭、鼠患及死老鼠味道、冷氟機嚴重滴水、店舖垃圾阻街、水渠淤塞、廚餘佈滿後巷坑渠、紙皮堆積等等。

陳學鋒提到，不少貨物及發泡膠箱擺放在後巷無人處理，滋生蚊蟲、引來老鼠，他質疑「這些事情每日都發生，但食環署就視若無睹」。

建議用科技協助應對衞生問題

有見於社區環境衞生問題嚴重，民建聯建議當局使用嶄新手法，利用科技迅速改善市容，例如參考警隊現時以流動車拍攝執法，以及利用紅外線捕鼠器捕鼠。又提出多項建議，包括：全面檢視政府現有計劃及增加執法、支援清潔工人、加強支援「三無大廈」的衞生清潔工作、加強滅鼠工作、加強社區環境衞生的宣傳和教育、優化鄉郊垃圾收集及進一步加強防治蚊蟲等。

倡指示主責部門恆常跟進

立法會議員何俊賢表示，現時政府的一次性特別行動不能解決「老大難」問題，例如阻街、霸街等，要解決長期黑點問題需要政府恆常跟進。他表示，不希望接着的「香港新市容」全港清潔運動變成「一秒新市容」。

立法會議員顏汶羽認為，政府需要有主責部門，避免政府部門互相推卸責任。他又特別提起，食環署應該負起跨地區的環境清潔工作。