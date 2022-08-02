民建聯提9項跨代貧窮小組建議　倡協助父母從根本解決家庭問題

政府早前宣布成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長陳國基領軍。民建聯立法會議員陳勇、林琳、劉國勳今日（2日）向小組提交9項完善計劃建議，期望協助貧窮學生改善整體生活及經濟環境。



民建聯立法會議員劉國勳（左）、陳勇（中）、林琳（右）向小組提交9項完善計劃建議。（文睿攝）

建議加入儲蓄元素 設立獎勵機制

陳勇表示，自司長提出計劃後，民建聯隨即討論建議內容，今日向陳國基提出9項改善建議，分別為擴闊學生推薦渠道、延長計劃年期、加入儲蓄元素、設置獎勵機制、多元義務師友、支援家庭為本、建立正向價值觀、拓展大灣區網絡，以及持續追蹤評估。

林琳補充指，計劃原目標為針對學生，惟民建聯認為若只改善學生個人生活質素或未來人生規劃發展，難以解決跨代貧窮的根源問題，當中涉及的居住環境，原生家庭經濟狀況都有影響，因此民建聯建議政府應一同協助參加者的父母，如協助他們找工作、減少跨區工作、提供過渡性房屋。

長遠而言，林琳希望計劃可以協助學生建立正面思維、價值觀，她直言有部份學生對未來充滿負面情緒，因貧困學生透過家人所接收資訊有限，變相局限了他們的眼界，使他們不清楚社會現時發展趨勢和需要甚麼工作種類等，期望計劃可增加參加者的人生可能性。

民建聯立法會議員劉國勳（左）、陳勇（中）、林琳（右）向小組提交9項完善計劃建議。（文睿攝）

劉國勳透露，社會地位非挑選導師的首要考慮因素，指計劃對導師的需求很大，也會花費導師大量時間，期望合資格導師有充足時間輔導學生。惟目前的計劃年期為1年，他建議當局可參考各個兒童發展計劃，大部份發展計劃也長達3年之久，難以在短時間內建立各種觀念。

至於理財和儲蓄方面，林琳透露基金將於首年率先向已配對的導師派發5,000元，協助學生處理、安排如何使用資助費用，第二年即「角色交換」，由學生自行分配，並向導師匯報，期望可達到傳承、教育、成長的效果。