李家超政綱︱推解決跨代貧窮試驗計劃　助千名劏房學生裝備自己

特首選舉唯一候選人李家超，在政綱提出建立關愛共融社會，建議推行「解決跨代貧窮試驗計劃」，推動非政府機構及企業，協助1,000名劏房初中學生，由企業家或社會人才擔任導師，協助他們裝備自己，為期兩至三年。



結合商界推千人計劃 扶持劏房初中生

李家超在政綱提出，推行「解決跨代貧窮試驗計劃」，結合政府、企業和非政府組織的力量，為1,000名住在劏房的初中學生提供培訓機會，在生活、學習、個人發展等方面協助學生，預計為期兩至三年。

李家超日前探訪基層家庭。（李家超Facebook）

落實合併長者津貼

長者福利方面，李家超表示會落實合併現時的普通和高額長者生活津貼，並採用較寬鬆的資格限制，劃一長者領取津貼的資格，提升退休生活保障。特首林鄭月娥在去年《施政報告》已提出，將普通和高額長者生活津貼合併，以向合資格長者提供更多支援。

此外，李家超亦提出增加長者社區支援服務，包括完成照顧者支援研究，優化「長者社區照顧服務券試驗計劃」，促進居家安老。

研綠化地帶興建長者院舍

至於長者院舍排長龍的問題困擾多時，李家超建議推動提升院舍環境、標準及供應的方案，例如在綠化地帶興建長者院舍，同時亦要檢討人手不足的問題。

醫療系統在疫情下亦十分緊張，李家超在政綱中提出，強化醫管局應急機制，支持醫管局擴展及增加醫護人手，並提升住院醫療服務，又提出建設基層醫療系統，進一步研究促成中醫在預防、治療方面的應用。