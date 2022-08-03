政圈風聲︱新政府兩大核心幕僚難覓人　特首政策組或10月始埋班？

新一屆政府重視媒體公關、掌握輿論民情，一直有傳會重設新聞統籌專員，但至今未有人選。特首李家超早前亦表示會成立「特首政策組」，以國家視野、香港利益制定政策，主管人選一直只聞樓梯響。

據了解，這兩個被視為特首核心幕僚的職位，物色人選工作甚為困難，原因之一是李家超希望「以結果為目標」，對人選有更高要求，其中「特首政策組」領軍人選，有可能10月《施政報告》前後才公布。



李家超冀政策組主管「接地氣」

翻查資料，2012年梁振英上任特首後，7月13日即公布邵善波為中央政策組首席顧問，其後陸續公布全職顧問，由於是承襲過去的中策組體制，所以相對簡單。2017年，林鄭月娥於10月的《施政報告》中，公布以創新及統籌辦事處取代中央政策組，由於涉及部門改組，創新辦要到翌年4月1日才正式成立，首任總監是林鄭「愛將」馮程淑儀。

有政府中人透露，在現時政治環境下，特首政策組主管固然要熟悉國情、獲北京信任，但李家超本人亦有其他要求，尤其希望該主管除通曉內地和國際宏觀議題外，對本地民情亦要有一定涉獵，簡言之即「接地氣」，但實際上很少人同時兼通以上幾項，同時又得到北京信任，是以主管一職的物色工作十分困難。

該人指，物色工作正繼續進行，未來該組會包含全職及非全職顧問，與以往中策組安排類似，但由於領軍人選暫時未有明確進展，而李家超現時正忙於10月《施政報告》的諮詢和籌備工作，所以不排除要待《施政報告》前後，人選方面才有最終定案。

李家超日前到訪深水埗。（資料圖片）

劉兆佳：政策組工作更加艱巨 領軍人物要求更高

曾任中央政策組首席顧問的全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，按理很難要求一個人完全通曉本地民生經濟、政治、內地和國際事務，這也是不可能的，但知識要有一定廣度：「可以只得一、兩範特別專，但最重要夠廣。要有歷史根底和戰略頭腦，又要有一定人脈，協助政府從宏觀、整體角度看問題。」

他指，該組要配備足夠的專家學者，與內地和香港社會都要有聯繫，並作深入研究，透過不同方式收集海內外經驗、集合研究成果，而領軍人物最重要的是具備統籌能力，懂得整合不同背景專家成員的意見，讓各人發揮所長。

不過劉兆佳認同，目前國際局勢尤其中美關係錯綜複雜，香港夾在兩者之間易受到牽連，因此新的政策組工作比以前更為艱巨，領軍人物難求十分正常。他指，香港本地同時熟悉內地和國際事務的人不多，學術界亦較少類似背景的專家，其實特首不妨考慮香港以外的人，尤其是內地專家領軍，最重要的是懂得吸收不同人的意見，「政策組工作也不可能樣樣完美、一蹴而就，可能也要在工作過程中學習。」

劉兆佳。（資料圖片）

新聞統籌專員難尋 兩將分擔工作

另一邊廂，上屆政府懸空的新聞統籌專員（IC）一職，李家超上任後亦有意重設。據了解，此職位人選同樣難尋，尤其在當今社交網年代，資訊的流通早已不局限於傳統媒體，很多重要新聞都是先透過社交平台發酵，廣受關注後才驚動政府。因此IC既要有長年工作經驗，懂得與傳媒高層打交道，同時間要與前線記者關係良好，又要懂得網絡生態，不能與年輕人脫節，即同樣要「接地氣」。

有知情人士指，李家超有繼續物色IC人選，但由於人才難尋，寧可短期內懸空此職都不希望找錯人。現時為李家超主理社交網策略的「四點鐘謝sir」謝振中，以及上月就任特首辦特別助理的鳳凰衛視前新聞副總監黃芷淵，會暫時負責新聞統籌專員的功能，前者掌管警察公共關係科期間已慣於與新聞界打交道，後者則是記者出身，熟悉媒體運作。