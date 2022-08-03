佩洛西訪台｜解放軍一連四日圍台軍演　台軍：將反制

針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，解放軍宣布將於8月4日12時至7日12時在包圍台灣的六個方向進行實彈軍演，並指在此期間船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。

台灣軍方今日（3日）對此回應指，解放軍以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，危及國際航道，破壞台海現狀，將予以反制。



新華社公告，解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從區塊圖來看，幾乎包圍台灣。（新華社）

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台灣「國防部」發言人孫立方表示，「中共宣布將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的霸權心態，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，我國軍會堅決捍衛國家主權。」

孫立方說，「中共於台灣周邊海空域舉行實彈演習的相關作法，侵入中華民國的領海，危及國際航道，挑戰國際秩序、破壞台海現狀的不理性的行動，國軍捍衛國家主權有絕對的能力跟信心負起捍衛疆土的責任，也會反制任何反制侵害國家主權的行動。」

孫立方進一步表示，國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」及不升高衝突的理智態度來加強戒備，同時，「國防部」也會嚴密監控台海軍事動態，「守護國家主權及國防安全。」

對於大陸官媒8月2日晚報道指，「中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」，孫立方回應，「中共持續透過假訊息及認知作戰對台發動攻擊，呼籲國人要認清中共本質，不要散播假訊息。」

台灣「國防部」表示將予以反制。（ETtoday）

此外，台灣「外交部」亦作出回應指，「有關中國近日蓄意升高對台灣的多項軍事行動，外交部強調，中國的挑釁行動已挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，尤其中共人民解放軍宣布將進行實彈射擊演習而要求各國機艦勿進入特定海空域的做法，更嚴重影響國際經貿往來及國際法秩序。 」

台灣「外交部」又指，「中華民國台灣是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是國際公認的事實，更是長年兩岸維持的現狀。我國政府會更堅定捍衛國家主權與領土完整。」

台灣「外交部」強調，面對當前情勢，台灣政府除積極強化自我防衛能力外，也與美國等理念相近國家維持密切溝通協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，避免區域情勢升高，以維護台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。