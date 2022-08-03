佩洛西訪台︱民建聯到美領事館示威：中國熱愛和平　美國要負全責

民建聯今（3日）就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，到美國駐港總領事館舉牌示威，並叫起「強烈譴責佩洛西竄訪台灣」丶「堅決捍衞國家主權」等口號，不巧遇上雷雨。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，中國是熱愛和平的國家，強調會支持中央政府和軍隊作任何反制措施。



民建聯代表下午就佩洛西訪台到美國駐港總領事館，於雷雨中示威約15分鐘。立法會議員陳恒鑌、周浩鼎、劉國勳、陳學鋒舉起「強烈譴責佩洛西竄訪台灣」橫額並呼叫口號，指美國政府嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重錯誤訊號等。

支持中央和軍隊任何反制措施

周浩鼎指，美國對中國進行今次挑釁行為，搞出亂局，有責任檢視如何收拾殘局，為事件負上全責。他表示，支持中央政府採取任何反制措施，未來外訪時都會再三宣揚中國故事和對國土完整的重視。

陳恒鑌認為中國愛好和平：「必須對全世界人講，中國一向愛好和平，從來冇侵略過其他地方。」被問到後續行動安排，他則強調：「絕對支持中央政府作任何反制措施。」

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