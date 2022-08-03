佩洛西︱梁振英稱為私利而非台灣　黎智英同屬工具：並非服務民主

全國政協副主席梁振英今日（3日）為一個有關國家安全的校際比賽頒獎，致詞提到美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，認為並非為台灣人民的人權民主自由服務，相反是美國的維權手段。梁振英表示，在國家安全考慮上，中國亦有維權必要，香港需要加強國家安全意識。



國與國暗鬥常發生：並非服務自由人權民主

梁振英致辭時大談國際政治，表示國與國之間的暗鬥經常發生，他解釋每個國家都有維護主權的需要和手段，而飛機大炮丶制裁措施丶斯諾登丶「拿住BNO嘅黎智英」，都是英美等維護自己利益而利用的手段，並非為自由、人權、民主服務。

他特別提到佩洛西訪台，強調有關舉措同樣「唔係為台灣人民嘅人權民主自由服務，而係為咗美國的權益。」

香港因應中外關係 更應有維護國安手段

梁振英指，香港是被長時間殖民統治的城市，因應中國與西方國家的關係，更應該有維護國家的手段。香港是全中國最開放的城市，但港人對國家安全意識卻相當薄弱，要警惕外國對香港或明或暗的鬥爭，危害中國主權安全問題。他以澳洲政府竊聽東帝汶事件為例，指澳洲為了在油氣田談判取得優勢，竊聽東帝汶的官方通話內容；但事實上，東帝汶是貧窮落後國家，並不對澳洲造成國家安全威脅，反映任何國家都會被針對欺凌。

他呼籲學生毋忘歷史，包括中國飽受欺凌屈的過去，而近代首條不平等條約《南京條約》，清朝就在武力脅迫下永久割讓香港島。