幼童今起可接種科興疫苗　楊何蓓茵：不少人首日即帶子女打針

6個月至3歲幼童今（4日）起可接種科興疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵先後到土瓜灣及觀塘視察幼童接種疫苗安排及情況，並在社交媒體上表示首日即有家長帶子女接種疫苗。她指有疫苗接種中心為兒童貼滿動物卡通圖案，又加設母乳餵哺和換尿片間，呼籲家長們盡早為子女安排接種。



楊何蓓茵在Facebook表示，不少家長在開始接種首日立即安排子女打針，多名父母均表示希望他們能盡早得到疫苗保護。並指政府會繼續增加接種點，方便市民打針。而衞生署轄下母嬰健康院亦準備於8月中旬起，為年齡6個月至3歲幼童在接受已預約的常規服務時（如「香港兒童免疫接種計劃」），同時提供科興疫苗接種服務。

疫苗接種中心改裝 親近兒童方便家長

她表示，為讓幼童在更輕鬆的環境接種疫苗，5間社區疫苗接種中心已把部份接種間改裝為兒童接種間，貼滿可愛的動物卡通，又加設母乳餵哺和換尿片間，方便家長需要時使用。

楊何蓓茵指，截至8月3日的臨時數據，3歲以下幼童累計死亡個案有兩宗，目前住院有33宗；3至11歲組別，累計死亡個案6宗，目前住院有35宗。她表示這些數字令她心痛：「我再次呼籲家長們要盡早為子女安排接種，以減低一旦染疫後帶來重症、死亡，或嚴重後遺症風險，切勿以子女的健康、將來，甚至生命去「搏一搏」！」