幼童疫苗接種調低至6個月大 難購BB版復必泰 專家憂稀釋有風險

本港疫情持續，同時出現幼童感染個案，衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，即現時6個月至三歲幼童均可接種疫苗。科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（2日）在港台《千禧年代》表示，昨日出現22個月大女嬰的死亡個案，而35個月大男嬰感染後亦出現發燒、抽筋等症狀。由於本港感染人數漸增，幼童出現危殆或死亡的病例上升。

他亦指參考第5波疫情數據，不時會出現確診幼童危殆或死亡個案，認為有需要在秋冬來臨、本港或出現更多變異病毒株前，盡快讓幼童接種疫苗。

劉宇隆認為有需要在秋冬來臨、本港或出現更多變異病毒株前，盡快讓幼童接種疫苗。（資料圖片）

劉宇隆：或需稀釋成人復必泰疫苗

劉表示，幼童接種由內地研發的科興疫苗劑量與成人相同，由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗則有幼兒版，建議政府爭取購入。

他續稱，若未能採購，就需要探討稀釋成人配方至合適的幼兒劑量，但稀釋的做法在全球未有先例，若出現誤差可能影響效果或增加副作用，但並非完全不可行，要由專家再研究。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉解釋，目前幼童可接種成人劑量的科興疫苗，接種相隔時間與成人一樣，1至2針相隔至少4周，第2至3針則相隔至少3個月接種。至於復必泰疫苗，須1至2針相隔至少8星期，第2至3針則相隔至少3個月接種。

部分家長擔心幼童接種復必泰有引致心肌炎風險，劉指幼童接種2針復必泰相隔8星期是折衷辦法，相信已可降低風險。