新冠疫苗｜6個月至3歲幼童可接種　專家指稀釋BB版復必泰有難度

衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，即現時6個月至三歲幼童均可接種疫苗。科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（2日）在電台節目表示，若不能訂購「BB版復必泰」，就要靠在本地主行稀釋，惟稀釋至十分一劑量前所未有，將與相關部門及藥劑師尋求在技術層面上克服稀釋困難，若經審視後發現不能稀釋，就會選擇「認命」，暫時只能用科興疫苗，但政府會繼續與藥廠洽商購買「BB版復必泰」。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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劉宇隆在港台《千禧年代》表示，昨日出現22個月大女嬰的死亡個案，而35個月大男嬰感染後亦出現發燒、抽筋等症狀。由於本港感染人數漸增，幼童出現危殆或死亡的病例上升。他指，平均每1000個0至2歲幼童染疫，當中「一個半」兒童出現嚴重、危殆，甚至死亡；平均每1000個3至4歲幼童染疫，當中就有一名幼童出現嚴重、危殆或死亡。

年幼至6個月大嬰兒已可接種疫苗，劉宇隆稱，目前幼童可接種成人劑量的科興疫苗，接種相隔時間與成人一樣，一至二針相隔至少四周，第二至三針則相隔至少三個月接種。復必泰疫苗須一至兩針相隔至少八周，第二至三針則相隔至少三個月接種，以減低出現心肌炎或心包炎的情況。

劉宇隆指，復必泰疫苗的保護率對變種病毒有效，但科興疫苗沒有數據支持。(李澤彤攝)

政府現時需向輝瑞或復星藥廠訂購「BB版復必泰」。劉表示，如不能成功訂購，疫苗或需在本地稀釋，抽取成年人十分一劑量。惟稀釋至十分一劑量為前所未有之事及無先例，本地稀釋面臨的挑戰是能否調節好適當的劑量，若超出劑量，幼童的副作用增多。但若少於合適劑量，抵抗力「無預期效果好」。他強調，將與相關部門及藥劑師尋求在技術層面上克服稀釋困難，若經審視後發現不能稀釋，就會選擇「認命」，暫時只能用科興疫苗。

被問及市民需打第二代疫苗或第五針？劉表示，目前三針是基本盤，「有兩個國家話打第五針，我滴晒汗。」昨日科委會開會有一批人士認為要不停打針追趕病毒，才能切斷感染。他則認為「無可能切斷感染，我哋追唔到病毒」。

劉指，現時仍有約50萬60歲以上人士及兒童一針未打，隨著秋冬季或逐步開放通關，變異病毒株流入風險大增，故目前應聚焦保護一老一幼。大部份在50至59歲年齡段的人士開始身體功能衰退，出現基礎病，因此建議這類人士接種第四針疫苗，又指打針非防感染，而是減低染疫後重症死亡情況，強調非強迫市民打針。

▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼

