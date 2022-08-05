郭蔭庶：有看過「公務員secrets」　冀大眾讚賞公僕工作成果

新任公務員學院院長郭蔭庶接受《香港01》等媒體訪問，曾任警察32年的他，有別於外界對警察嚴肅的刻板印象，在訪問中展現輕鬆一面，希望社會尤其傳媒，多說一些公務員正面的工作成果，對他們的服務表達感恩。他更透露有看過「公務員secrets」fb專頁的內容，了解公務員的心聲。



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指內容未必足以影響政策 「知發生咩事就夠」

郭蔭庶指，公務院學院其中一項重要工作，是統整現有的公務員文化，包括「次文化」，從而制訂合適的訓練內容。被問到有沒有看過「公務員secrets」專頁，了解前線公務員的意見，他回應指：「我知你在說什麼，但通常『公務員secrets』都是在說什麼人濫權、徇私之類。我相信大部份，（內容）質素是否一個足以影響政策的層面？我想我知道發生什麼事，就已經很足夠了。」他提到，前線公務員的意見當然有需要吸納，但除此以外，其他職級受訓者的意見都相當重要，因此不會以「前線與否」作區分。

近年政治環境下，公務員屢被批評「少做少錯，不做不錯」，工作不夠積極。郭蔭庶則希望為公務員說公道話，認為批評他人很容易，但很多公務員每日默默耕耘、犧牲個人利益服務市民，社會不應抹殺這些好人好事，「我小時候讀書，還有分『社會、科學、健教』科，有提到清道夫很值得我們尊敬，為什麼呢？他們就算日曬雨淋都會確保街道乾淨。但我們現在很少說這些事。」他不確定背後原因為何，但重點是社會以及公務員自身，都需要明白公僕服務社會的精神，又正如郵差也會在日曬雨淋下辛勤為大家派信。

正因如此，郭蔭庶希望公務員自身也有一套統合的文化，一心一意為市民解困，而當服務有成果時，市民可以不吝讚賞、學懂感恩：「很多公務員都值得我們褒獎的，他們在你還在睡覺時，已經在清潔街道、在確保水渠沒有淤塞，道路需要維修時會工作，只是很多時我們覺得理所當然。」所以他歡迎批評和提點，但同時間也希望市民不要忘記表達欣賞和鼓勵，讓公務員更有動力為市民服務。