警隊副處長退休｜鼓勵青年考警隊　郭蔭庶：現時加入更顯忠誠勇毅

近年警隊大力招募「新血」，惟年輕人投考意慾不振。警務處副處長（管理）郭蔭庶接受《香港01》訪問時指出，警隊過去幾年受抹黑，新一代不願加入警隊。但他認為，明知警察工作危險仍願意加入的人，「比太平盛世時加入嘅人更加忠誠勇毅。」外界有傳，具管理經驗的郭蔭庶退休後，將會出任公務員學院首任院長，他對此不作評論，強調自己仍然有能力貢獻香港，若果有機會，會義不容辭。



今日選擇加入警隊，係具備心理準備，某程度上呢啲人今日選擇加入警隊，比太平盛世時加入嘅人更加忠誠勇毅。 警務處副處長（管理）郭蔭庶

警務處副處長（管理）郭蔭庶



延伸閱讀：



警務處副處長（管理）郭蔭庶認為，明知警察工作危險仍願意加入的人，「比太平盛世時加入嘅人更加忠誠勇毅。」（鄭子峰攝）

+ 11

勉勵年輕人「在歷史時刻為國家安全盡一份力」

警務處副處長（管理）郭蔭庶指出，警隊招募受社會事件抺黑，相信只是過渡性現像，管理層在過去兩年已爭取不少福利，提供適當誘因，讓有志加入警隊人士獲得應有回報。他又強調說：「呢段時間加入警隊，係明知道咩情況下加入，以前唔知危險，依家就知；以前毋須考慮家人反對或安危，而家要知，會被人歧視、起底。今日選擇加入警隊，係具備心理準備，某程度上呢啲人今日選擇加入警隊，比太平盛世時加入嘅人更加忠誠勇毅。」

郭蔭庶又指，香港最近幾年經歷歷史上最關鍵時刻，身處於國家重要進程之間，「我鼓勵所有年輕人，爭取喺歷史時刻加入警隊，創一番事業，為維持社會治安，國家安全盡一份力，係非常自豪嘅一件事。」

警務處副處長（管理）郭蔭庶於2020年出席聯合國人權理事會，就「警暴」指控作出回應。（互網聯）

2020年出席聯合國會議用3分鐘澄清「警暴」

加入警隊32年，郭蔭庶其中最為人熟知，是2020年以中國代表團身分出席聯合國人權理事會，就「警暴」指控作出反駁。郭蔭庶表示，西方傳媒當時大力度抹黑警隊，影響聲譽，摧毀合法性，他在中央政府指示下，接受任務到聯合國試圖扭轉局面，他指當時外界有很多力量阻止他發言，但最終運用3分鐘時間，「振奮返向往治安及穩定嘅人心」，算是警務生涯一個成就。

+ 11

趁海外進修向學者同學「說明中國」

反修例示威後，中央加強公務員「愛國愛港」情操。郭蔭庶表示，雖然他是在港英年代成長，但「生出來就係中國人」，2009年在新加坡國立大學進修時，最後一課由是一位著名學者講述「中國威脅論」，他批評對方言詞「非常之傳統，無修飾嘅陳腔濫調」，認為對方理論「千瘡百孔」，「當時我好禮貌咁反駁佢，最終佢認同有需要檢視，某程度激發咗我，作為中國人係有能力去做返一啲嘢，講好中國故事，向世界說明中國。」

其後，郭蔭庶於2010年在英國皇家國防學院進修期間，主動向來自40多個國家90多名高級軍官前，解釋中國文化、戰略傳統、外交政策等，最後獲得認同，並成為首位獲得「AFCEA戰略領導力獎」的香港代表。

傳擔任公務員學院院長：若有機會義不容辭

外界盛傳，郭蔭庶將會出任公務員學院創院院長，郭未有直接回應，指自己仍然有能力貢獻香港，「如有適合範疇，有機會作出貢獻，我會義不容辭」，即使沒有公職，都會在其他方面貢獻，但就傳聞就不再作回應。