粉嶺高球場建屋　曾鈺成稱無理由推倒方案：已限制發展平衡保育

政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，但當中只有9公頃會興建公營房屋或社區發展等。曾任「土地供應專責小組」成員的立法會前主席曾鈺成，近日拍片講述事件，認為政府現時方案已經平衡發展與保育。



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土地大辯論後建議只發展東面32公頃

曾鈺成在《灼見名家》影片中，談及粉嶺高爾夫球場的爭議，指2013年提出新界東北發展計劃時，有當地居民表示為何不優先將高球場用於建屋，而是「向村民打主意」，自此成為爭論焦點。

2018年時任特首林鄭月娥發起「土地大辯論」，對於高球場應否發展意見極端，土地供應專責小組最後提交報告「收啲唔收啲」。高球場總面積172公頃，粉錦公路東面有32公頃，西面有140公頃，小組建議只收回東面的32公頃，如政府覓得重置土地，可再發展西面餘下土地。

曾鈺成是「土地供應專責小組」成員，他說當時社會對小組建議有不少反對意見，一方面支持保育一方例如高爾夫球會表示失望，另一方面支持發展一方亦質疑為何不全面收地。

林鄭政府再收窄範圍 只發展生態價值較低的9公頃

今年5月，政府宣布按小組建議收回高球場東邊32公頃，明年9月租約完結後進行，但只用當中北面生態價值較低的9公頃來建屋，包括原高球場停車場，餘下20多公頃因有珍貴動植物，建議成為保育區，並向市民開放。

▼環評報告顯示，粉嶺高球場南端有高生態價值植物▼

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曾鈺成：設公園向公園開放 符合建築師建議

曾鈺成不點名指，「有一位相當有名望的建築師，設計咗好多香港嘅公園嘅」，都出來說「千祈唔好做一啲令香港人後悔嘅嘢」。該建築師應為2019年3月曾在報章刊登廣告反對全面建屋的建築署前高級建築師馮永基。曾鈺成引述馮永基說，「以前都唔知道嗰度咁靚嘅」，提出應設立公園向公眾開放。

上屆政府提出的建議，收回的土地絕大部份是用於保育，而且作為公園向公眾開放，曾鈺成說「恰恰做咗呢位建築師嘅建議」，只是將生態價值最低的土地建屋。曾鈺成認為現在方向已兼顧保育與發展，「如果政府5月公布嘅方案都反對，我就覺得無乜道理啦！」

曾獲高球會邀請參觀

曾鈺成打趣說，球會「可能覺得我呢啲人多口」，因此先邀請參觀「封咗你把口先」，指自己亦覺得環境「好靚」，又說時任高球會會長梁宏正「親自介紹，講得好有說服力」。梁宏正已加入政府，出任民政及青年事務局副局長，他已辭任高球會會長。

曾鈺成稱，今屆政府會否放棄上一屆政府的發展方案，「我哋仲要睇吓」，但指「土地及房屋供應統籌組」雖然由財政司司長陳茂波主持，但上屆政府發展局局長、現為財政司副司長的黃偉綸亦在其中，「會唔會打倒昨日之我呢？我哋而家睇吓啦！」但個人認為無理由推倒方案。