粉嶺高球場局部用地擬建公屋　鄉事派反對：北區四個鄉群起攻之

粉嶺高爾夫球場擬建屋項目引起爭議，經歷5個月的公眾諮詢後，政府最新方案擬用9.5公頃作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘6成用地劃作保育區域。昨日（14日）北區區議會討論相關事宜，土木工程拓展署派出代表簡介用地局部發展計劃詳情，惟會上大部分區議員反對計劃，有鄉事派更形容當年政府決意發展項目是為了「招呼反對派」，又指若計劃通過，「我哋四個鄉一定群起而攻之」。



粉嶺高爾夫球場擬建屋項目引起爭議，經歷5個月的公眾諮詢後，政府最新方案擬用9.5公頃作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘6成用地劃作保育區域。（資料圖片）

政府於2012年推出新界東北發展計劃，由於涉及多條非原居民村落及農地，引起社會爭議，當時不少民間聲音不滿粉嶺高爾夫球場以象徵式租金優惠佔用172公頃用地，卻以天價出售會籍牟利，要求政府全面收回用地代替發展村落及農地。後來經歷5個月的公眾諮詢，最新方案擬用9.5公頃作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘6成用地劃作保育區域。

9.5公頃北部用地建屋 料提供1.2萬伙單位 約3.36萬人入住

土拓署早前提交文件，公佈用地局部發展計劃詳情。當中只有9.5公頃土地用作興建公營房屋或社區發展，預計提供約1.2萬伙單位，約3.36萬人入住，擬建樓宇高度不高於主水平基準上170米。建屋集中在北部用地，鄰近北區醫院及清河邨；南部地段共約21.65公頃土地，因環評報告指範圍內有東亞豪豬、赤麂及天然沼澤等植物及動物，被評為屬於中至高級的生態價值，故將會劃分為保育區域。署方見標明年9月收地後開展工程，爭取於2029年落成公營房屋。城規會亦會開展為期兩個的公眾諮詢。

北區區議會昨日討論相關事項，會上多名區議會均對項目作出批評。侯福達形容政府急於發展球會用地，質疑土拓署的交通評估報告未有反映現時北區的交通問題。溫和達則指該「插針式建樓」項目建成後，區內將增加約3.3萬人口，認為目前區內交通擠塞問題嚴重，政府在落實該項目前，未有認真處理交通配套問題，「喺北區醫院旁邊起樓，條公路咁塞法，救援服務會唔會受到影響？」促請政府部門應整體看待北區規劃發展，不要各自為政。

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區議員憂項目需遷移居民墓地：啲村民會同你哋博命

陳月明則擔心項目需要遷移居民墓地，侯志強亦同意，指部分受影響的屬明代至今祖墳，「金塔都有20幾個，點安置？如果真係鏟咗啲祖墳，啲村民會同你哋博命！」他亦狠批政府的環評報告不堪入目，「環評報告話對珍貴嘅樹木影響好少，但有啲古樹超過100年，斬咗就冇。」此外，他提到區內交通問題困擾居民多時，「大頭嶺同雞嶺迴旋轉日日塞到行唔到，粉錦公路擴建又得個講字，成10年都未搞到」。他亦指出區內蕉延一帶水浸問題嚴重，政府多年來未有處理，卻著眼發展高球場用地，「呢啲唔係政治問題，係民生問題！」

北區區議會副主席李冠洪則不滿指，當初政府為了招呼「反對派」才收回粉嶺高球場用地發展。他更豪言指：「如果呢單通過咗，我哋四個鄉一定群起而攻之！」（資料圖片）

北區區議會副主席李冠洪則不滿指，當初政府為了招呼「反對派」才收回粉嶺高球場用地發展，形容該用地形狀偏長，不適合用作興建房屋，「如果政府格硬通過，將來會有災難性嘅影響。」又指政府目前大力發展北部都會區，「將來嗰度大把地方，何苦為咗嗰9.5公頃用地搞十年八年？」李冠洪更豪言指：「如果呢單通過咗，我哋四個鄉一定群起而攻之！」

土拓署高級工程師劉天立表示，署方的研究已考慮整個北區交通發展，他指當路口改善工程完成後，大頭嶺迴旋處在明年的繁忙時間設計流量為上午的0.95及下午的0.79，其他道路數據亦不超過1，認為屬可接受範圍。民主派區議員周錦豪聽罷，認為署方的數據低估現況，北區區議會主席羅庭德同樣質疑發展未有考慮北區其他項目，擔心會步發展皇后山邨的後塵，因規劃欠周詳而出現交通配套不足問題。

侯福達最後提出臨時動議作修定，指區議會因水浸、交通及土地權益等問題仍未解決下反對計劃，結果在席10名區議員均贊成。