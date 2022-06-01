粉嶺高球場佔後五年期公營屋4%　棕地建屋佔13%　8項目獲批增密度

【公屋/綠置居/居屋】佔地170公頃的粉嶺高爾夫球場，當中32公頃的用地將於明年9月歸還政府，政府最新計劃只將其中約9.5公頃劃作高密度住宅用途，興建約1.2萬伙公營房屋單位，預料會在2029年竣工。

不過，根據運輸及房屋局最新公布的長策後五年期公營房屋落成量預測數字，粉嶺高球場局部發展僅佔後五年期供應的4%，以此推算，當局評估高球場可建9,200伙公營房屋，較預計少近3,000伙；而佔最多的則為「具短中期房屋發展潛力的個別用地（例如華富北、百勝角路、橫洲等）」，佔後五年期的32%，估計可提供7.36萬伙。



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十年期建屋前少後多

運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆立法會議員質詢時，首次披露首五年期，即2022/23至2026/27年度的完整公營房屋落成量，根據房委會和房協今年3月的預測，首五年期合共提供105,300伙單位，當中有八成項目已進入建築階段，惟仍落後去年底公布的《長策》目標，政府在第二個五年期，即2027/28至2031/32年度，將要「追落後」逾19.5萬伙才足夠，近乎是首五年期的一倍。

陳帆在文件中表示，後五年期落成的公營房屋項目，大部份仍處於規劃及工程研究和建築設計階段，項目落成年份視乎有關研究而定，並受發展過程的進度影響，例如土地用途改劃、基礎建設、收回土地、清拆或重置受影響設施、地盤平整工程等，強調後五年期項目的發展時間表因此較多浮動。

（立法會文件截圖）

文件罕有地以百份比列明後五年期的土地來源，當中備受觸目的粉嶺高爾夫球場局部發展佔整體的4%。

翻查資料，陳帆去年曾在網誌表示，2027/28年開始的第二個五年期，預計能提供約23萬個單位，以此推算，粉嶺高球場公營房屋發展共可提供9,200伙，較上月披露的發展計劃少2,800伙。

提升公營房屋發展密度地積比最多三成

另外，後五年期中，土地來源佔最多的是「具短中期房屋發展潛力的個別用地（例如華富北、百勝角路、橫洲等）」佔32%，其次則是佔16%的「古洞北／粉嶺北新發展區」，粗略推算，該兩個用地分別可提供約73,600伙和36,800伙。

其他的土地來源亦包括東涌新市鎮擴展、洪水橋／厦村新發展區、元朗南發展、棕地群、房委會工廈重建，以及部份港鐵小蠔灣車廠發展計劃等。

陳帆又在文件中提到，因應政府在2018年通過提升公營房屋發展密度，最多可增加地積比三成。截至三月，有8個項目已獲批准，合共可增加2,588伙，當中東涌第99區項目可增加的單位伙數佔最多，該項目將地積比由6.4倍增至6.7倍後，將可增加1,256個單位；而「洪水橋市地段第1號」相關項目的地積比則由5.5倍增至6.5倍，預料可增加430伙。