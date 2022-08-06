狄志遠倡安老新概念　盼改善長者生活質素：銀髮族都要有品味

本港人口老化加劇，社福界立法會議員狄志遠今日（6日）在一個論壇上表示，政府應帶頭改變大眾對安老的概念，安老服務不單止是照顧銀髮族的需要，還應改善他們的生活質素，鼓勵他們貢獻社會。



狄志遠建議以個案管理模式提供安老服務，由專人為長者度身設計照顧計劃，而非以統一標準處理不同長者的需要。



退休銀髮族仍有工作能力

狄志遠指，社會大眾普遍認為長者是需要照顧的一群，甚至是負累，但其實退休人士是社會資產，不一定是等待支援和照顧的一群，甚至有能力貢獻社會。他憶述有次參觀內地的法律諮詢中心，有一名職員是銀髮族，交談後得知原來他是退休法官，證明即使退休也能服務社會。

他提到，銀髮族市場的潛力龐大，商界也可以多研發有助改善他們生活質素的產品，銀髮族的生活也應該要有品味。

樂齡產品需配合應用環境

安老服務協會主席陳志育表示，政府需要就安老服務工作制訂KPI（關鍵績效指標），尤其是安老院服務，表示不少長者直至離世也未能輪候到安老院舍宿位。他又指，目前院舍服務透明度不足，建議參考廣東省的做法，設立安老院評級制度。

數碼港行政總裁任景信說，部份樂齡產品在應用上出現困難，例如有科研公司研發了智能尿片，當尿片濕了時便會向工作人員指示，該產品在海外大受歡迎，但由於香港的安老院習慣於指定時間為所有院友換尿片，因此不願意使用智能尿片。