安老事務委員會主席林正財將離任　聖公會福利協會主席李國棟接任

新一屆政府上任，安老事務委員會人事迎來變動，主席林正財即將離任，香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群也將離開委員會。政府今日（15日）宣布，委任香港聖公會福利協會主席李國棟為安老事務委員會主席、及浸大社會科學院院長暨社會工作學講座教授黎永亮為委員會委員，任期將於本月30日生效，為期兩年。



政府宣布，委任李國棟為安老事務委員會主席，他身兼香港聖公會福利協會主席、禁毒常務委員會主席，以及基層醫療健康發展督導委員會委員，也曾出任世界家庭醫生組織主席。另外，委任浸大社會科學院院長暨社會工作學講座教授黎永亮為委員會委員。他們的任期均於本月30日生效，為期兩年。

勞工及福利局局長孫玉菡指，李國棟及黎永亮在長者事務方面有豐富經驗，在各自的領域也是專家，期望與他們緊密合作，進一步改善本港安老服務。

現任主席林正財即將離任、及出任委員六年的樓瑋群將離開委員會，孫玉菡除了致謝，亦提到林正財過去近20年先後出任安老事務委員會委員、副主席和主席，支持政府多項安老政策新措施，特別是逐步落實推行《安老服務計劃方案》的建議。

新一屆委員會的成員名單如下：



- 主席：李國棟



- 非官方委員：白雪、陳志球、陳美潔、陳綺貞、蔡海偉、許鷗思、黎永亮、林翠華、劉達泉、李輝、列浩然、陸嘉熙、馬衡、蕭景威、黃楚淇、余翠怡



- 官方委員：勞工及福利局局長或其代表、醫務衞生局局長或其代表、房屋局局長／房屋署署長或其代表、衞生署署長或其代表、社會福利署署長或其代表、醫院管理局行政總裁或其代表



工總名譽會長郭振華再獲委任能源諮詢委員會主席

另外，政府再度委任香港工業總會名譽會長郭振華郭振華為能源諮詢委員會主席，並同時委任十七位社會人士為委員會成員，任期由即日起，為期兩年。

環境及生態局局長謝展寰特別向即將卸任的六位委員鄺永銓、林日豐、柯小菁、鄧咏駿、王樂得和胡文新致謝，並歡迎兩位新委員歐陽姿婷和崔添偉加入。

委員會成員名單如下：



- 郭振華（主席）



- 歐陽姿婷、陳志輝、陳杓軒、陳琦、鄭世有、張志華、崔添偉、馮通、何惠萍、林曉雅、劉應東、李少穎、薛梓珊、鄧碧嫻、黃天祥、楊純彰、袁美儀



- 環境及生態局常任秘書長（環境）／環境保護署署長或其代表、機電工程署署長或其代表



財務匯報檢討委員團加入兩新成員

至於財務匯報檢討委員團，財政司司長今日也委任兩位新成員李志軒及邱梓淳加入，並再度委任兩位現任召集人及十一位現任成員，任期由明日起，為期三年至2025年7月15日。財經事務及庫務局局長許正宇指，委員團是按《財務匯報局條例》成立的法定組織，對財務匯報局履行其關於查訊的法定職能不可或缺，認為各成員擁有豐富經驗和專業知識，將為相關工作帶來裨益。

財務匯報檢討委員團名單如下：



- Ian Peter Farrar（召集人）、黃劍文（召集人）



- 鄭炳熙、房惠玲、邱年榮、劉國雄、羅志聰、巫麗蘭、Simon John Riley、Patrick Antonio Rozario、蘇虹、James Gary Stevenson、鄧耀聰、李志軒、邱梓淳

