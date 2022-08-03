勞福局局長孫玉菡到訪長者地區中心　稱會用好資源做好社區照顧

勞工及福利局局長孫玉菡今午（3日）與安老事務委員會主席李國棟到訪黃大仙一所長者地區中心，了解中心提供的服務，包括教長者善用各類科技產品了解自己的身體情況，使用智能手機 APPS等。他表示，政府會與安老業界攜手，做好長者社區照顧及支援服務工作，「讓年紀大了得到的照顧更好一些」。



▼勞福局局長孫玉菡到訪長者地區中心▼



孫玉菡：長者地區中心是安老服務衞星網絡

勞福局局長孫玉菡今日傍晚在勞福局社交平台專頁發文，指今午與李國棟到訪黃大仙，參觀聖公會福利協會轄下竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心。他表示，現時全港共41間長者地區中心，形容這些中心是「安老服務的衞星網絡，連繫社區的有心人和組織」。

「樂齡科技成果落地」 樂見長者熟習運用科技產品

孫玉菡指，健康教育向來是長者地區中心的核心服務，在疫情下更顯重要。他提到疫情下，長者減少外出，中心職員聯同義工示範如何善用科技產品，遙距監察長者的健康，加上社工、職業治療師和護士，做到醫社合作。他表示，樂見長者熟習運用垂直震動儀及身體成份分析儀等科技產品，認為是「樂齡科技成果落地的好例子」。

他續指，中心亦有導師教授長者學生使用智能手機 APPS，令長者日常生活便利，也為他們提供娛樂，認為這是建立長者友善、數碼友善社區的重要一步。

稱會與業界攜手用好社區資源 做好長者社區照顧及支援

孫玉菡在文中指，藉著探訪了解到長者和業內同工在疫情下的生活和工作困難，並稱政府會與安老業界攜手，用好社區資源，做好長者社區照顧及支援服務的工作，「讓年紀大了得到的照顧更好一些」。