政圈風聲｜香港高球會易帥　政商界冀力保高球場　遊說政府翻案

新政府強調以「提速、提效、提量」增加土地供應，但要衝破各種制約束縛絕非易事，其中一個燙手山芋，就是如何處理粉嶺高爾夫球場爭議。

上屆政府提出收回高球場32公頃土地發展，但當中只有9公頃用作建屋，興建1.2萬個公營房屋單位，惹來地區及鄉事反對，部分政商界亦遊說新政府重新檢視，其中行政會議召集人葉劉淑儀昨日指，局部收回高球場是上屆政府決定，現屆政府應審慎考慮。



2018年時任特首林鄭月娥發起「土地大辯論」，社會對收回粉嶺高球場發展反應兩極，最後「土地供應專責小組」建議只收回高球場位於粉錦公路東面的32公頃用地。政府之後提出方案，計劃明年9月收回該32公頃用地，僅利用北面生態價值較低的9.5公頃，興建1.2萬個公營房屋單位。

商界一直不滿高球場被收回建屋，批評「大辯論」民粹和不科學，適逢政府換屆，高球場一方希望成功「翻案」，例如早前委託專家反擊環評報告，質疑有關生態評估低估了具保育價值的動物群，特別是飛蛾和蝙蝠，政府若計劃照推，會產生不可逆轉的結果。高球會亦積極邀約各界人士實地視察，力銷球場具保育價值，曾任土供組成員的前立法會主席曾鈺成近日就透露，曾獲時任會長梁宏正陪同參觀講解。

梁宏正入政府 料郭永亮接任會長

梁宏正一直是高球會核心人物，但隨著加入政府出任民政局副局長，他已辭任高球會會長，暫由郭永亮署任會長。據聞，高球會下月舉行周年大會，改選領導層，料由郭永亮坐正。郭永亮曾任香港青年聯會主席，上月高球會舉行同樂日逾5千人參與，他稱球會會繼續向社會推廣環境保育及人與自然共融的重要性。

一名擁有高球會會籍的商界人士說，領導層變動一直有既定機制處理，反對收回球場建屋是會內共識，而全國政協常委林建岳近年加入了高球會管理層，親自擔任主席，相信球會與政府未來仍有一番角力。有政界中人則指，若推翻已有發展方案的土地供應選項，必須提出極具說服力的理據，相信新政府不會願意冒著被批評「親權貴」的風險。

吳秋北支持開拓高球場

當年支持收回高球場建屋的工聯會會長吳秋北表示，該會立場一向不變，認為應該盡量多尋找土地供應，尤其可興建公營房屋的土地，無論是郊野公園邊陲地、適合建屋高爾夫球場地段，都要盡量開拓。

蔡子強：當年須「對沖」應付泛民 建制現「反撲」屬正常

當年「土地大辯論」，民主派力主收回球場，時任立法會議員尹兆堅、陳淑莊等人是主要推手，前者目前因初選案正還柙，後者去年已移居台灣，淡出公眾視線。中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，「土地大辯論」期間，民主派是粉嶺高球場爭議的主要「反方」，代表一種相對基層的聲音，質疑政府為何發展從來只向小市民開刀，卻不敢撼動富人的利益。其後小組報告出爐，林鄭月娥接納建議局部收回球場，當時政界廣泛流傳一個說法，指高球場是一個「民意上的對沖」，向市民展示政府在發展過程中，不會只是一味向市民開刀或是破壞環境填海，而是會不畏權貴多管齊下，於是節衷收回部份高球場，以示政府一視同仁。

不過他指，自從政治環境變遷、選舉制度修改，民主派在體制內已不復存在，當時收回高球場的主要推手亦難以再發聲，不單「人走茶涼」，政府和建制派也沒了選票方面的考慮，「民意」對於整個政府的決策，已不再是一個重要因素。再加上，李家超在林鄭政府任內長時間任職保安局，涉足土地發展不多，上任特首後，政治上也沒有責任為林鄭的決策「埋單」。種種因素下，近日建制派部份勢力開始為高球場議題「反撲」，是正常之事。