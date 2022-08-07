通關｜譚耀宗料政府下周公布放寛酒店檢疫日數

本港近日確診數字持續上升，近日更突破5000宗，「香港再出發大聯盟」共同發起人劉娟捐出700多萬個口罩，其中350萬個口罩由民建聯代為分發給市民。民建聯今日（7日）舉行活動，派發口罩給市民。

全國人大常委、「再出發大聯盟」秘書長譚耀宗表示，相信政府下周就會宣布放寬海外人士抵港隔離方案，無論是「5+2」還是「4+3」方案，都有利於市民。



倡改用方艙醫院為隔離設施

譚耀宗表示，留意到政府正積極考慮如何在抗疫同時，做好通關工作。他說，本港目前海外抵港人士接受7天酒店檢疫，較全球多數地方嚴格，令回港人士和來港旅客卻步，認為政府需在安全情況下，以各方面資料數據做依歸，早日宣布放寬措施。他指無論是「5+2」還是「4+3」方案（即酒店隔離加家居監察日數），都有利於市民，「對香港經濟至為重要」，相信政府下周會公布相關資訊。

他又期望內地增加港人通關配額及減少隔離日數，認為倘內地不夠隔離酒店，可利用香港的方艙醫院，讓市民預先做隔離，然後閉環式入境，待回到內地便不需要再隔離，方便需要回內地的人士。