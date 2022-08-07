大灣區畫家繪北京故宮全景圖爆紅　盼通關後赴港作畫呈現都市魅力

五光十色的霓虹招牌、繁華的旺角街頭，盡是這位90後內地畫家對香港的印象，也交織出本港獨有的都市風景。譚澤鴻曾經手繪全長近三米的北京故宮圖，紅遍內地網絡，也銳意游歷四方，記錄各城風情。

他近日應邀到訪本港遊歷，旅途中不忘以一筆一畫，將眼前景觀盡錄，「香港係好繁榮、好有活力嘅城市」，期望未來通關後可盡情往返中港兩地，盼精細繪製「香港全景圖」，以山頂俯瞰角度，呈現香港都市魅力。



譚澤鴻獲旅發局邀請，首次到來港遊覽，亦對本港的文藝地標留下深刻印象。（廖雁雄攝）

譚澤鴻去年曾繪油尖旺一帶景色。（譚澤鴻微博圖片）

最愛香港廣告牌 設計、色彩較內地多樣化

來自廣東的90後手繪畫家譚澤鴻，獲旅發局邀請，首次到來港遊覽，他說早已打算到訪，「但之後遇上疫情，都無辦法。」周星馳、劉德華等領銜主演的港產片，令他自小對這個毗鄰城市抱有美麗聯想，「係好繁榮、發達同充滿現代感。」到埗後感覺未變，沿途景色豔麗如想像。街上巴士、的士及廣告牌對他尤其吸引，「好有香港特色，設計同色彩都較內地多樣化。」

疫情期間，M+及香港故宮文化博物館等多個藝術文化地標相繼開幕，曾手繪全長近三米故宮全景圖、於內地一炮而紅的譚澤鴻，對北京故宮的紅牆黃瓦情有獨鍾，他憶述當年首到訪時感覺震撼，「（建築） 好有威嚴。」踏足香港故宮，他認為，兩者各有特色，「北京（故宮）傳統文化較濃厚同有威嚴，香港故宮則較現代化。」

譚澤鴻花逾半年手繪北京故宮全景圖，結果其作品在內地網絡爆紅，亦備受內地多間傳媒關注。（譚澤鴻微博圖片/ 轉載人民日報文創微博）

譚澤鴻的手繪3米故宮全景圖：



站在博物館前的大草坪，譚澤鴻一筆一畫，故宮與維港輪廓已躍然紙上。（廖雁雄攝）

香港故宮正展出近千件由北京故宮外借的國家級文物，包括皇帝「龍袍」，譚澤鴻亦將其收錄筆下。（廖雁雄攝）

站在博物館前的大草坪，他即席寫生，雖然尚屬描圖階段，但一筆一畫，故宮與維港輪廓已躍然紙上。有別於攝影，他認為繪畫不能複製，較獨一無二，亦反映畫者的內心觀照，「包括對嗰個地方的個人情感反射」，以鋼筆描圖，再用馬克筆上色，他估計，需時約20日完成作畫。

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譚澤鴻畫筆下不同城市風光：



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曾走訪內地不同城市手繪各地風情，譚澤鴻與香港也有個「未竟之約」，倘本港日後再通關，他期盼屆時可隨時往返，前往山頂俯瞰香港景觀，繪製更大規模的「香港全景圖」，「相信到時都要長啲時間、大概半年先畫完。」

今趟旅程，他渴望到處探索，包括曾在其畫筆下的旺角街頭，也打算品嚐正宗港式菠蘿包、雞蛋仔及奶茶，他又指，親友均羨慕其來港機會，「都有叫我幫忙買護膚品、數碼產品同特色小食。」