陳國基落區探劏房戶　即場送羽毛球拍圓小童心願︱政壇諸事町

政務司司長陳國基今日（7日）聯同民建聯立法會議員陳勇、郭玲麗、陳恒鑌到訪葵涌探訪劏房戶家庭，瞭解跨代貧窮家庭中，孩子要面對的學習和生活困難，並即場贈送一套羽毛球拍給基層家庭孩子，一圓他們打球的願望。民建聯表示，希望政府多關注基層，未來持續地到訪各區，了解貧窮家庭的需要及優化「解決跨代貧窮計劃」。



民建聯成立「影子小組」跟誰跨代貧窮 望政府未來能持續落區

政務司司長陳國基探訪一個單親家庭，母親陳女士是一家三口的經濟來源，僅靠任職夜更清潔員的酬金，獨力照顧其兩名分別13歲和9歲的子女。陳國基得悉其子女一直渴望能擁有羽毛球拍，與其他同學一起打羽毛球，但因家境清貧一直未能如願後，即場送出一套羽毛球拍，讓孩子得償所願。兩名孩子感到驚喜，並向陳國基道謝。

民建聯副主席、立法會議員陳勇表示，相信陳國基親身落區體驗有助更好地協助「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」制定精準措施。他表示，民建聯已成立相應的「影子小組」，會持續進行研究及提出多項具體建議，協助政府工作組，齊心解決跨代貧窮的問題。

民建聯教育事務發言人、立法會議員郭玲麗指「英雄莫問出處」，每位孩子都有無盡潛能和可能性，應該對他們悉心栽培，給予合適平台發揮所長。她又說，希望「解決跨代貧窮計劃」能為貧窮家庭帶來曙光。民建聯新界西南立法會議員陳恒鑌則建議，政府在未來可持續安排到訪各區，在訪談中深入了解巿民所需，有助政府制定的政策徹底解決民生問題。