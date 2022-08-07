港區人代本月擬赴新彊考察　「再教育營」、新疆棉工廠料成行程

約20名港區全國人大代表，本月將到新疆考察，目前已初步成團，但行程和檢疫安排尚未百分百確定，要與內地有關部門商討。不過，職業技能教育培訓中心（外界稱「再教育營」）和新疆棉工廠，是團友重點關注、最希望前往的地點。



過去三年皆未成行

港區人大代表於過去3年，皆計劃組團往新疆，但2019年因社會事件取消，過去兩年則因疫情無法成行。

港區人大代表團團長馬逢國回覆查詢指，目前已初步成團，預計在8月中旬出發，下旬回港，行程為時一周，目前已有約20名港區人代報名，其本人將會以團長身份帶隊。現時由於檢疫問題未有最終定案，例如到底是在家先隔離數天再到內地隔離還是其他方案、具體隔離日數如何、行程細節等，仍要與內地有關部門商討。

馬逢國指，過去3年都未能成團，因此很多人大代表都踴躍報名，希望最終成行，其中有不少人都特別指出希望考察新疆棉花生產過程、「再教育營」，行程有待內地當局決定。

已報名的港區人大代表葉國謙表示，預計8月12日便要出發，但行程方面須待有關當局安排，確實新疆棉工廠、「再教育營」是不少人希望前往考察的地點，一些社會上關注的地方他們都會嘗試前往。

譚耀宗：「說好新疆故事」反駁不實指控

全國人大常委譚耀宗亦表示已報名參與，他提到過去兩年都因疫情無法成行，近日得悉當地政府開綠燈同意他們前往，大家都相當期待，尤其今年是本屆人大代表任期的最後一年。他指，目前聽到的消息是須在香港居家數天，形式類似七一慶典前夕的「點對點」安排，然後到深圳隔離一星期，即可出發前往新疆。行程完結後，他本人會直接前往北京準備出席月底的全國人大常委會會議。

譚耀宗指出，西方社會對於新疆的情況有一些抹黑，相當不可信，如果人大代表有機會到相關地點了解一下，聽內地負責人介紹，回港後當可更有效地向外界宣傳解釋，有助「說好新疆故事」，反駁不實的指控。