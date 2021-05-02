新疆棉風波熱炒　港區人大代表下月赴考察　「再教育營」料成景點

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-02 15:36

新疆棉風波席捲全球，H&M、Adidas、Nike等國際品牌早前被翻出「拒用新疆棉」聲明，在內地掀起抵制潮，中港台藝人紛紛割席，部分本地建制派亦跟隨，棄用ＮNike、Burberry，改撐國貨李寧。 新疆問題近年成為西方攻擊中國的議題，據了解，港區全國人大代表暫定6月前往新疆考察，除了解當地經濟發展，亦計劃到訪被外界稱為「再教育營」的職業技能教育培訓中心，並期望可實地視察新疆生產棉花過程，但最終能否如期出發，仍有待敲定。

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兩年前已計劃考察新疆 因反修例、疫情取消

港區人大代表每年有兩次考察、調研行程，到內地不同地區參觀，例如2019年曾到海南省專題調研，了解海南打造全島自由貿易港、國際旅遊消費中心情況。港區人大於19年曾打算到新疆考察，但當時正值反修例示威高峰，香港烽煙四起，同年又有區議會選舉，一眾人大只能留守香港作戰；直至去年，又因新冠疫情爆發，未能成行。

新疆棉風波爆出後，今年到訪似乎更有時效性，但多名人大代表均表示，代表團已超過20年未有到訪新疆，早在3年前已提出考察，與近年政治事件無關，只是順道向當局提出參觀不同地方。

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葉國謙欲參觀「再教育營」 信無「滅絕種族」

港區人大代表團團長馬逢國接受查詢時表示，過去兩年原定到新疆考察，但分別因為會社會事件及疫情而取消，今年「再接再厲」，暫定6月前往當地考察，行程約7至8天。他說最終能否出發，仍有待當局安排，稱疫情是主要考慮因素。



馬逢國指，新疆有很多地方值得參觀，包括當地作為「絲綢之路經濟帶核心區」的經濟發展，以至少數民族生活、近期的新疆棉風波，「我是其中一個最有興趣去的人」。他強調，具體行程由有關方面安排，目前未收到通知。

港區人大代表、民建聯葉國謙則指，有興趣參觀「再教育營」，他不認為此地點「有爭議」，「去看看便清楚，什麼『滅絕種族』，都是無稽之談」。他指行程由當局安排，若行程落實，定必報名參加。另一名港區人大代表說，新疆棉經常被外國污名化，質疑涉及「強迫勞動」，期望今次可安排考察當地如何製造棉花。

有建制中人就指，外交部上月安排多國使節、外交官到新疆維吾爾自治區參觀，包括新疆「反恐和去極端化鬥爭主題展」、烏魯木齊國際大巴扎等，外交部事後形容外交官「親眼見證新疆根本不存在侵犯人權問題」。

該人指，人大考察團行程由內地方面安排，港區人大代表赴當地考察後，相信都要化身「宣傳大使」，為國家在輿論上抗擊各種批評和指控。