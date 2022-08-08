消費劵︱黃家和：對飲食界具提振作用　邵家輝：震撼力減弱

第二期消費劵昨日（7日）發放，財政司司長陳茂波表示，昨日共有近130億元消費力注入本地市場。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，第二期消費劵發放首日，整體餐飲業營業額有近15%升幅；批發及零售界立法會議員邵家輝留意到，市面上人流有明顯增加，但相比去年首次發放消費券，震撼力有所減弱。



黃家和表示，第二期消費劵首日發放，餐飲界午市營業情況明顯有好轉，「市民即時取得2千元，樂意外出食飯消費，特別是酒樓、中小型餐廳。」不過他留意到晚市堂食消費情況放緩，他分析指是基於過去經濟較差、失業率高，「現在仍有限聚措施，確診個案昨日達4,000多宗，以往經常外出食飯的市民因疫情而改變生活習慣，傾向自己回家煮食，成為常態」，因此對晚市有一定程度的影響，不過消費劵對整體飲食業有提振作用，預計餐飲業得益可達25%，約75億。

邵家輝認同消費力使市場好轉，市面上的人流有明顯增加，昨日到訪銅鑼灣的零售店 ，上午人流已多了3成幾，銷售額亦令人滿意，但與第一次發放消費劵相比，認為去年效果較喜出望外，因為當時是首次推出計劃，市民有新鮮感。另外，他指出昨日的消費情況較為零散，「上次一次性發放$5,000，若4人家庭將消費額度合併，即可購買單價較高的產品，如家電，但昨日合併消費額的情況不明顯，額度只有$2,000，若市民想購買中高價品便要另外加錢。」

二人均認同第二期消費劵有助刺激市場，不過二人認為一次性發放金額較大的消費劵較好，市民會較為雀躍，消費意欲較大，但過往一次發放金額較大的消費劵，市民的消費情況容易後繼無力，因此他們期望分期發放消費劵有助延續消費力度，相信會有更商戶推出優惠，吸引市民消費。