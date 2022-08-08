3+4隔離｜總商會冀及早免檢疫旅遊　廠商會倡放寬至7天居家監察

政府宣布縮短海外人士抵港酒店檢疫日數，由目前7天酒店檢疫改為「3+4」，即只需3天酒店檢疫，再接受4天家居醫學監察，配合「紅黃碼」於本周五（12日）起實施。

香港總商會對新方案表示歡迎，認為有助減少本地市民和海外旅客來港的障礙，但期望免檢疫旅遊能在實際可行情況下及早恢復。



總商會梁兆基：期望可完全豁免酒店檢疫

總商會聲明指，檢疫人士完成三天酒店檢疫後，可獲准進入不受疫苗通行證限制的處所，是朝正確方向邁出的積極一步，商會支持政府循序漸進地採取積極的措施，但期望免檢疫旅遊能在實際可行情況下及早恢復，「隨着本港經濟陷入負增長，前景黯淡，企業需要與世界各地恢復自由往來，才能推動經濟復蘇。」

總商會總裁梁兆基引述過往數據指，商務人士逗留日數通常較短，所以3日酒店隔離仍會為商務來往帶來困難，期望未來可完全豁免酒店檢疫，認為全球已有不少地方已免疫，若香港回復競爭力，便要有相同的免檢疫措施。

史立德倡「黃碼」者可參與所有毋須除口罩活動

廠商會亦歡迎新政策，認為新安排可以減少商務人士訪港的時間及金錢成本，有利香港與國際重新接軌。廠商會會長史立德表示，在與國際恢復聯繫方面，現時展覽等場地被納入主動審核「疫苗通行證」的表列處所，但很多展覽活動和大型會議均毋須除口罩，傳播風險不高，因此認為政府可考慮適當放寬入境人士在居家監測期間的活動範圍，允許持「黃碼」人士參與所有毋須除口罩活動，以刺激展覽和貿易業復甦。

他期望新措施實施一段時間後，更可考慮將檢疫安排再逐步放寬至7天全部居家監察。至於與內地通關，他提出4項建議，包括爭取增加「健康驛站」名額以及香港飛往內地城市航班；特別增設「健康驛站」的商務配額，例如每日500個名額，專供因為業務目的而需要進入內地的港商申請等。