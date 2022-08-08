甯漢豪探訪深水埗舊樓住戶　承諾今年第四季提交強拍修例建議

發展局局長甯漢豪今日（8日）在民建聯立法會議員鄭泳舜陪同下，探訪深水埗區舊樓住戶，了解他們面對的樓宇老化問題及就重建和強拍事宜的意見。



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有舊樓業主反映重建困難

一名居於黃竹街舊樓多年的年邁業主向甯漢豪反映大廈沒有電梯，需日行七層上落，雖然該大廈曾參與市建局的「需求主導重建項目先導計劃」，但因獨欠一個業主同意，以致未能集齊八成業權同意，令收購計劃被迫終止。另一名居於南昌街的舊樓業主也表示支持重建，但大廈業主至今未能達致共識，只好自行裝修其住所。

甯漢豪亦探訪一名在當區經營荳品店的第四代經營者，了解到對方因擔心不能原區重置店舖而對收購存疑。

其後，甯漢豪與多名九龍西區議員舉行交流會，就強拍門檻和重建事宜交流意見。甯指出，為應對樓宇急劇老化問題，除市建局的推動工作外，亦需要私人市場力量加快市區重建，發展局正就強拍門檻和相關機制的運作進行政策研究，包括考慮為不同樓齡的樓宇訂立不同的強拍門檻，如何讓業主就有關法律及估價方面等事宜得到專業支援，以及探討是否有空間精簡現行強拍個案的法律程序，預期今年第四季會將具體建議提交立法會發展事務委員會討論。