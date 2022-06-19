候任商經局長丘應樺家世顯赫　祖父丘逢甲為清末台灣抗日義軍首領

國務院任命新一屆特區政府班子，原大灣區航空公司董事及行政總裁丘應樺任商務及經濟發展局局長一職。

丘應樺的家世顯赫，他的祖父是中國近代史的大名人丘逢甲（1864-1912）。丘逢甲是清末台灣抗日義軍首領，也是著名愛國詩人和教育家，兩岸均有不少以丘逢甲為名的紀念建築物。



根據資料，丘逢甲1864年生於台灣，祖籍廣東蕉嶺，於1889年（光緒十五年）考中進士。1894年中日甲午戰爭爆發，次年清軍戰敗，李鴻章與日本簽訂《馬關條約》，割讓台灣。丘逢甲組織義軍抗日保台，與台灣士紳成立「台灣民主國」，擔任義軍統領要職。

丘逢甲兵敗後離開台灣回廣東蕉嶺定居，在當地興辦教育，倡導新學，同時暗地支持革命黨人，後被推選為南京中央臨時政府參議員等職位。1912年，丘逢甲在蕉嶺病逝，終年48歲。

丘逢甲的詩作風格受杜甫、陸游諸家影響，充滿愛國感情，有《嶺雲海日樓詩鈔》等著作傳世，詩文曾獲得諸多學者高度評價，梁啟超譽為「詩界革命鉅子」、「天下健者」。

由於丘逢甲在台灣近代史上的地位舉足輕重，位於台中市的逢甲大學即為紀念丘逢甲而籌辦。此外，台灣海軍其中一艘向美國採購的「派里級」巡防艦也以丘逢甲來命名，名為「逢甲號飛彈巡防艦」。

丘應樺2015年赴廣東蕉嶺尋根祭祖

現年63歲的丘應樺的父親是丘瓚，即丘逢甲第三子。據中新社於2015年報道，丘應樺在當年曾赴廣東蕉嶺尋根祭祖，到丘逢甲故居、丘氏祖祠、丘逢甲墓地等地緬懷並祭祖，還參觀了蕉嶺逢甲大橋、逢甲紀念亭等紀念建築。

丘應樺當時表示，2015年是中國人民抗戰勝利和台灣光復70周年，作為愛國志士，祖父丘逢甲是兩岸民眾共同的紀念，在這個時候回來緬懷祖父於國於家都很有意義。

據文匯網報道，丘應樺於2019年在北京參加國慶70周年閱兵活動後表示，祖父生前最大心願就是「山河終一統」，中華兒女必須為此目標努力不懈，勿忘初心，祖國統一是一定的事。

據早前報道，丘應樺1982年加入國泰航空， 2015年至17年任國泰港龍航空行政總裁，2021年1月被任命為大灣區航空公司的董事及行政總裁，籌組成立大灣區航空有限公司及負責整體營運。