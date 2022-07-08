商經局局長丘應樺視察工貿署及投資推廣署︰須向國際說好香港故事
撰文：歐陽德浩
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商務及經濟發展局局長丘應樺，今日（8日）分別到工業貿易署和投資推廣署視察，了解兩署最新情況，包括支援中小企業及促進外來直接投資等工作。他強調，港府必須向國際商界說好香港故事，讓他們得知一國兩制下，香港獨特優勢及龐大機遇，
丘應樺今日在署理工業貿易署署長何兆康陪同下，到訪工貿署綜合顧客服務中心。該中心於今年5月啓用，提供資訊查詢、各項牌照申請及登記的一站式服務。其後，他參觀中小企業支援與諮詢中心，聽取工貿署人員講解部門對中小企業的支援措施，尤其是疫情期間的網上支援服務。
丘亦與工貿署首長級人員會面，了解推動工商業發展及提升與貿易夥伴關係相關工作，並了解支援中小企的主要措施，包括多項資助計劃，例如「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」和「中小企業市場推廣基金」。
丘指出，中小企是本港經濟的重要支柱，締造有利的營商環境，協助企業升級轉型和營銷是十分重要。他又勉勵工貿署繼續致力支援中小企提升整體競爭力，並協助業界部署內地和海外營商策略，拓展更大市場。
丘亦到訪投資推廣署，聽取投資推廣署署長傅仲森介紹促進外來直接投資，以及協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務的最新情況。投資推廣署指，將加強於海外宣傳香港的營商環境和機遇，分享香港最新和真實現況，促進更多外來投資，協助海外企業善用香港作為連接內地的重要平台。
丘強調，必須向國際商界說好香港故事，讓他們知道在中央政府全力支持及一國兩制下，香港具有的獨特優勢，以及在國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議下所帶來的龐大機遇。
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