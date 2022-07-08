商經局局長丘應樺視察工貿署及投資推廣署︰須向國際說好香港故事

商務及經濟發展局局長丘應樺，今日（8日）分別到工業貿易署和投資推廣署視察，了解兩署最新情況，包括支援中小企業及促進外來直接投資等工作。他強調，港府必須向國際商界說好香港故事，讓他們得知一國兩制下，香港獨特優勢及龐大機遇，



丘應樺今日在署理工業貿易署署長何兆康陪同下，到訪工貿署綜合顧客服務中心。該中心於今年5月啓用，提供資訊查詢、各項牌照申請及登記的一站式服務。其後，他參觀中小企業支援與諮詢中心，聽取工貿署人員講解部門對中小企業的支援措施，尤其是疫情期間的網上支援服務。

丘亦與工貿署首長級人員會面，了解推動工商業發展及提升與貿易夥伴關係相關工作，並了解支援中小企的主要措施，包括多項資助計劃，例如「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」和「中小企業市場推廣基金」。

丘指出，中小企是本港經濟的重要支柱，締造有利的營商環境，協助企業升級轉型和營銷是十分重要。他又勉勵工貿署繼續致力支援中小企提升整體競爭力，並協助業界部署內地和海外營商策略，拓展更大市場。

大灣區航空原行政總裁丘應樺加入新一屆政府出任商務及經濟發展局局長。（資料圖片)

丘亦到訪投資推廣署，聽取投資推廣署署長傅仲森介紹促進外來直接投資，以及協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務的最新情況。投資推廣署指，將加強於海外宣傳香港的營商環境和機遇，分享香港最新和真實現況，促進更多外來投資，協助海外企業善用香港作為連接內地的重要平台。

丘強調，必須向國際商界說好香港故事，讓他們知道在中央政府全力支持及一國兩制下，香港具有的獨特優勢，以及在國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議下所帶來的龐大機遇。