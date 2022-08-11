行政會議利益申報　劉業強持逾400幅土地　李國章成樓王

政府公布行政會議成員個人利益登記冊，非官守成員、鄉議局主席劉業強申報在香港持有456幅土地，成為「行會大地主」。港大校委會前主席李國章則持有超過40項物業，包括兩個位於英國倫敦W2區自用物業。



除李國章外，多名非官守成員亦持有海外物業，例如「公職王」鄭慕智持有兩個位於倫敦的物業，用作出租； 恒生銀行前行政總裁梁高美懿持有一個位於澳洲悉尼的物業，同樣用作出租；全國政協委員陳清霞在加拿大多倫多持有兩個住宅單位。



新界鄉議局主席劉業強。（資料圖片）

劉業強屯門有353幅地、多項物業

劉業強申報持四百多項物業及土地，包括353幅屯門土地、55幅元朗土地、43幅北區土地、4幅大嶼山土地及1幅大埔土地，分別用作出租或空置。他持有屯門區一幢7個單位住宅物業作自用，另外有6幢屯門住宅物業及兩個元朗住宅物業用作出租，同時持有屯門一層商舖、一層商業物業及3個商舖物業作自用及出租。他在湖北及惠州也分別持有一個空置工廠廠地。

翻查劉業強2017年的個人利益登記冊，當時劉業強在香港持有的土地僅有屯門區的14幅。其後隨繼承父親劉皇發的遺產，劉持有的土地數目亦暴漲，冠絕行會。

李國章持有44項物業。（資料圖片）

李國章共持有44項物業

李國章申報以個人及公司名義持有的物業共44項，包括11個位於中西區的物業、6個位於灣仔的物業以及4個南區物業等。他亦持有16個車位及1個電單車位。

在新任行會成員方面，鄭慕智持有3個中西區物業，當中兩個用作出租。梁高美懿持有兩個灣仔區自用物業及3個油尖旺區的車位用作出租。陳健波在南區擁有4個住宅物業及4個車位，其中3個物業作自用。另外他在中西區擁有1個出租用途的商業單位，以及在深圳擁有1個自用住宅物業。陳清霞持有半山區1個單位，以及觀塘區1個商鋪。高永文則只持有1個位於九龍城區的自住物業。